Umbria Jazz, tutte le star in arrivo a Perugia

Perugia, 6 marzo 2025 – Saranno davvero dieci giorni travolgenti, tutti da vivere tra grandi nomi, concerti non stop e una città in festa. Umbria Jazz svela il programma completo dell’Arena Santa Giuliana e del Teatro Morlacchi. E con i due cartelloni principali conferma la sua formula consolidata anche nell’edizione 2025 che si terrà a Perugia da venerdì 11 a domenica 20 luglio.

All’Arena Santa Giuliana, il palco principale dedicato ai grandi eventi, il cartellone si delinea con le sei nuove serate che si aggiungono alle quattro già annunciate in precedenza. E si punta sulle grandi voci. Quelle femminili con la diva della musica africana Angélique Kidjo (nella serata d’apertura), con lo stile tra jazz e R&B di Dianne Reeves, la raffinatezza di Samara Joy, il talento multiforme di Ledisi. E poi le voci maschili di Gregory Porter e di Kurt Elling insieme ai Yellowjackets. Accanto alle voci spazio ovviamente ai grandi nomi del jazz: Herbie Hancock, Stefano Bollani che torna con una nuova band, Kamasi Washington, Candy Dulfer. Completano la lineup i giovanissimi Thee Sacred Souls, tra soul e groove, e i Patagarri con un gipsy jazz gioioso e contagioso. Umbria Jazz aveva già annunciato nei mesi scorsi i concerti del 16 nel segno della chitarra con la SatchVai Band di Joe Satriani & Steve Vai e Lee Ritenour e del 17 con Jacob Collier e Marcus Miller e dei due grandi eventi finali: e cioè il pop colorato e internazionale di Mika sabato 19 e la superstar Lionel Richie per la serata finale Teatro Morlacchi.

Da sempre il jazz, nelle sue varie e articolate sfaccettature, è il cuore del programma del teatro e in particolare quest’anno si potranno ascoltare interpreti di assoluto livello: Isaiah Collier, Sullivan Fortner, Johnathan Blake, Jazzmeia Horn, Immanuel Wilkins, Mark Turner, Ambrose Akinmusire, in concerto dal 12 al 18 luglio, alle 17. Il jazz made in Italy è rappresentato da Enrico Rava in duo con Fred Hersch, e Paolo Fresu con Omar Sosa, attesi venerdì 19 e sabato 20, sempre alle 17. Mentre alle 21.30 il programma proporrà due i tributi: a a Oscar Peterson, nel centenario della nascita, con John Clayton, Jeff Hamilton e Sullivan Fortner, e a Ray Brown, con Christian McBride, Benny Green e Gregory Hutchinson.

Da oggi alle 12 si aprono le vendite dei biglietti mentre il botteghino mostra già ottimi segnali: sono rimasti posti posti per il concerto di Lionel Richie e anche quello di Mika si avvia verso il tutto esaurito.