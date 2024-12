Capodanno Umbria, vince la musica. Perugia, Terni, Foligno e Spoleto: la guida agli eventi

Perugia, 23 dicembre 2024 - Come sempre saranno le piazze, le belle e accoglienti piazze del Belpaese, le super star della notte di san Silvestro. Arroccate, in pianura, moderne o gravate dal peso dei secoli, le piazze si trasformano in tanti palcoscenici dove brindare al nuovo anno al ritmo della musica.

Anche in Umbria spuntano palchi un po' ovunque. Ma ecco una piccola guida per scoprire le proposte più suggestive per il Capodanno, offrendovi un quadro degli appuntamenti in programma a Perugia, Terni Foligno e Spoleto.

Il palinsesto del capoluogo è diffuso su più spazi. La serata è allietata in centro storico da un programma di attività musicali e di animazione che vedono la sinergia tra il Comune di Perugia, il Consorzio “Perugia in Centro” e la BM Music Group affidataria dell’incarico di produrre e gestire i contenuti dell’evento. Su questa base si innesta il programma progettato dalla giovane ma già molto attiva società folignate, specializzata nella produzione e valorizzazione di artisti del territorio. Dunque il programma: il trio Beautiful sinners, Oldj e Viceversa, con una predilezione per i classici dance ’80-’90 e la musica House, si occuperà di sonorizzare l’area della pista di pattinaggio in piazza della Repubblica, mentre il trio Fela back, Giopa e Martins, più orientato a sonorità elettroniche, Afro-Beat e ritmi assortiti, scalderà e tingerà di colori esotici l’area dell’edicola tra via Mazzini e Piazza Matteotti. Ed ancora spettacolo di strada con “Circo Cercasi”, il “Magic Bus” scoperto che attraverserà le principali piazze dell’acropoli con a bordo la storica formazione perugina dei Frost. Ancora musica con la pirotecnica Falegnameria Marri.

A Terni, tra le proposte più attese spicca la serata di piazza Tacito, snodo dei festeggiamenti grazie alla collaborazione con Radio 101 e Radio Subasio. La piazza, cuore simbolico della città, diventerà un palcoscenico a cielo aperto, animato da musica, spettacoli e intrattenimento pensati per un pubblico giovane e dinamico. I più romantici possono salutare il nuovo anno davanti alla Stella di Miranda, la maxi installazione (105 metri di diametro e una coda che si estende per 350 metri) che irradia di luce il profilo della montagna, regalando un'atmosfera unica e sognante.

Foligno: musica ancora tanta musica con il Concerto di Capodanno 2025. Appuntamento in piazza San Domenico nel cuore pulsante delle celebrazioni. Un evento che, oltre a coinvolgere la cittadinanza, sarà trasmesso in diretta su Rai Radio 2. La kermesse apre con il discorso del presidente della Repubblica che sarà proiettato sul grande schermo allestito in piazza. Poi seguiranno le trasmissioni in diretta dagli studi romani di via Asiago. Alle 22.30 sul palco di Foligno salirà la Social Band di Radio 2 Social Club per eseguire i più grandi successi italiani e internazionali. A seguire toccherà ai giovanissimi Bnkr44, una delle rivelazioni dell'ultimo Festival di Sanremo che faranno ballare i presenti fino a mezz'ora dopo la mezzanotte. Successivamente sarà il turno della storica band dei Rockets, inseriti nella programmazione grazie alla collaborazione con l'associazione Paiper che da cinque anni si occupa di organizzare il Capodanno in piazza.

A Spoleto in scena “Chisciotte. L’incanto del Cavaliere”: uno spettacolo che arricchirà i festeggiamenti della notte di San Silvestro in Piazza del Duomo. Un mix di arte, fuoco e magia, con trampolieri, acrobati aerei, effetti pirotecnici e giocoleria infuocata per una performance con oltre 30 artisti. Evento curato dalla compagnia teatrale Accademia Creativa Chisciotte.