Da Barbiana ad Assisi: una marcia di 228 chilometri per la pace

Firenze, 17 giugno 2025 - Nasce da Barbiana, luogo simbolo dell’impegno educativo e civile di Don Lorenzo Milani, la Marcia Barbiana-Perugia-Assisi, un’iniziativa popolare che dal 30 settembre al 12 ottobre attraverserà 18 comuni tra Toscana e Umbria per un totale di 228 km suddivisi in 13 tappe. L’iniziativa nasce a Vicchio da un gruppo di cittadini, associazioni, enti, ecuole col sostegno dell’Amministrazione comunale e si concluderà ad Assisi unendosi alla storica Marcia Perugia-Assisi, che quest'anno si terrà il 12 ottobre, portando un messaggio forte e chiaro: No alla guerra, no ai conflitti armati, sì alla pace, alla giustizia sociale e all’inclusione.

Perché una marcia oggi? In un mondo attraversato da nuove e vecchie guerre, disuguaglianze crescenti e crisi ambientali, la marcia vuole essere un cammino collettivo di consapevolezza e impegno civile. Un’iniziativa dal basso che unisce territori, scuole, cittadini, giovani e istituzioni intorno a valori fondamentali come l’uguaglianza, la nonviolenza, la cooperazione tra i popoli. "Siamo per la pace, non basta dire siamo contro la guerra" spiegano gli organizzatori.

Comuni coinvolti, oltre a Vicchio: Dicomano, Rufina, Pelago, Pratovecchio Stia, Poppi, Bibbiena, Capolona, Subbiano, Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione, Corciano, Perugia, Bastia Umbra, Assisi. Obiettivi concreti della marcia: rafforzare le reti territoriali per la pace, il disarmo e la cooperazione. Coinvolgere attivamente le scuole, i giovani e le comunità locali nella riflessione e nell’azione. Denunciare il modello economico capitalista basato sullo spreco, le disuguaglianze e la violenza, promuovendo l'apertura a visioni alternative sostenibili di convivenza umana. Iscrizioni e info: www.marciabarbianaassisi.it.