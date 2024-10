Detrazioni fiscali, cosa cambia per 2,8 milioni di contribuenti toscani

Firenze, 17 ottobre 2024 – Cambiano le detrazioni fiscali a partire dal 2025. L’obiettivo è ridurre le spese per lo Stato, che risparmierà circa un miliardo di euro, e favorire le famiglie numerose e con redditi medio-bassi. La manovra stabilisce infatti nuove soglie di spesa detraibile, differenziate per fasce di reddito e che tengono conto quindi del “quoziente “familiare. Per i redditi fino a 50mila euro, il limite delle spese detraibili sarà fissato all'8%; per i redditi compresi tra 50mila e 100mila euro, il tetto scenderà al 6%, mentre per chi supera i 100mila euro sarà del 4%. In Toscana sono interessati dalle novità quasi 2,8 milioni di contribuenti. Di questi, 1,4 milioni hanno presentato nel 2023 il modello 730, quasi 656mila il modello Cu e oltre 635mila quello Redditi. Il grosso delle detrazioni portate in dichiarazione riguardano le spese sanitarie (65% del totale), seguite dagli interessi sui mutui (quasi 14%).

