Reddito di cittadinanza in Toscana, a maggio lo hanno percepito oltre 26.700 famiglie

Firenze, 21 giugno 2022 – Sono 316mila i beneficiari del reddito di cittadinanza nel centro Italia, oltre un milione in tutto il Paese. A maggio 2022, i percettori del reddito di cittadinanza in Toscana sono 26.711 famiglie, per un totale di quasi 55mila persone coinvolte. L'importo medio è di circa 510 euro. La pensione di cittadinanza va invece a 5.064 nuclei familiari toscani, per un totale di 5.597 persone coinvolte e importo medio di poco superiore a 240. Questi i dati che emergono dall'ultimo report dell'Inps.

Tra gennaio e maggio 2022 in Toscana sono arrivate all'Inps, per richiedere reddito o pensione di cittadinanza, 25.114 nuove domande da parte di altrettanti nuclei familiari. Di queste, quasi 6mila sono della provincia di Firenze, 2.993 in provincia di Pisa, 2.920 a Livorno. Seguono le province di Lucca, con 2.836 nuovi richiedenti, 2.392 a Pistoia, 2.040 ad Arezzo, 1.782 a Massa Carrara, 1.610 a Grosseto, 1.318 a Prato e 1.259 a Siena.

Sempre nella nostra regione sono oltre 49mila le famiglie che hanno percepito nel 2022 almeno per un mese il reddito o pensione di cittadinanza, per un importo medio di 476,31 euro, in aumento rispetto ai quasi 465 euro medi mensili del 2021. Non mancano revoche e decadenze. Nel periodo di riferimento gennaio-.marzo 2022 a 1.136 famiglie toscane è stato revocato il reddito di cittadinanza, in quanto dai controlli sono emerse irregolarità, mentre per 6.399 è decaduto il sussidio in quanto uno dei requisiti richiesti non viene più soddisfatto o non sono stati rispettati i termini di consegna all'Inps dei documenti obbligatori richiesti.