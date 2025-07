RC auto, polizze più care in Toscana. Prato seconda solo a Napoli

Firenze, 26 luglio 2025 – Le tariffe dell’assicurazione Rc Auto continuano a salire e la Toscana si conferma tra le regioni con i premi più alti d’Italia. Nel primo trimestre del 2025 il premio medio regionale si è attestato a 465 euro, in aumento del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’incremento è in linea con la media nazionale, ma in Italia il costo medio per assicurare l’auto si ferma a 410 euro.

A guidare la classifica regionale è Prato, che con una media di 586,8 euro a polizza è la seconda provincia più cara d’Italia, superata solo da Napoli (592,5 euro). Seguono Pistoia (507,7 euro), Massa Carrara (506,2 euro) e Firenze, che con una media di 499,8 euro si colloca comunque ben al di sopra della media nazionale. La provincia con i premi più bassi in Toscana è Siena (362,8 euro), seguita da Arezzo (374,5 euro) e Grosseto (394,7 euro).

Secondo i dati diffusi da Ivass, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, la crescita dei prezzi prosegue ormai da diversi trimestri. Se il confronto con dicembre 2024 (419 euro) mostra, a livello nazionale, un lieve calo, l’analisi annuale parla chiaro: rispetto al primo trimestre dello scorso anno, il rincaro è del 4,1% in termini nominali e del 2,2% in termini reali, tenendo conto dell’inflazione. Il livello raggiunto oggi, 410 euro di media nazionale, rappresenta un record che non si registrava dal 2017.

Scatola nera, installarla aiuta a risparmiare

Solitamente, chi è disponibile ad installare la scatola nera sulla propria auto, può risparmiare qualche decina di euro l’anno sulla polizza. A Prato, infatti, che registra i costi più alti per l’Rc auto, è anche la provincia dove il 21,1% dei contratti stipulati (quindi 1 su 5) include la scatola nera, la percentuale più alta in Toscana. Anche a Pistoia (20,6%), Firenze (18,9%), Lucca (18,4%) e Grosseto (17,8%) l’adozione è diffusa. A Massa Carrara, pur mantenendosi sotto il 15%, i contratti con scatola nera sono in netta crescita rispetto all’anno scorso (+2,1%).