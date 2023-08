Quanto costa una giornata al mare in Toscana? 110 euro a famiglia, 600 nelle spiagge più care

Firenze, 1 agosto 2023 – Un giorno al mare, d'agosto? Costa 110 euro. E' la stima di Codacons, calcolata su una famiglia con due bambini. Ombrelloni, lettini e sdraio sono rincarati mediamente del 15 per cento, con punte fino al 25 per cento. Su anche i prezzi delle consumazioni negli stabilimenti balneari e dei ristoranti in spiaggia, con incrementi dal 5 al 10 per cento. Tra le spiagge più costose c'è il Twiga di Forte dei Marmi, secondo in Italia dopo 'Le Cinque Vele Beach Club' di Marina di Pescoluse, in provincia di Lecce. Nel picco di agosto al Twiga una tenda araba con sofa, due letti king size, due lettini standard, una sedia regista e un tavolino si pagano 600 euro al giorno.

Spesa per famiglia: 110 euro

Secondo i calcoli di Codacons, mediamente per noleggiare un ombrellone e due lettini durante il fine settimana si spendono dai 30 ai 35 euro al giorno, ma dipende dove si va. Per esempio a Viareggio si raggiungono anche i 40 euro al giorno. Poi si devono aggiungere le consumazioni, quindi un panino e acqua a pranzo, magari un gelato, qualche bibita, il caffè e, infine, il costo del parcheggio e quello del carburante che, come è noto, sta di nuovo aumentando. In totale fanno circa 110 euro per una giornata al mare, con un aumento del 13,4 per cento sul 2022.

Le spiagge più care

Come già detto, la spiaggia esclusiva del Twiga risulta la più costosa in Toscana e la seconda in Italia: la spesa per un giorno è di 600 euro, il 50 per cento in più rispetto al 2020, anno dei lockdown, dove il costo era di 400 euro al giorno. Il litorale di Forte dei Marmi è però in testa alla classifica anche per la spiaggia dell'Augustus Hotel, che si contende il quarto posto con il Nikki Beach Costa Smeralda. In entrambi i casi il prezzo giornaliero è di 500 euro. L'hotel toscano fornisce per quella cifra una tenda deluxe con un letto queen size, due lettini, sdraio e casseforti. Nella top ten c'è anche l'Eco del mare di Lerici, dove servono 352 euro al giorno per una cabina deluxe con ombrellone, due lettini e due teli mare.