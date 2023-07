Poste, da lunedì 24 luglio scattano gli aumenti per le spedizioni

Firenze, 21 luglio 2023 – Non sarà una stangata, ma un rialzo di pochi centesimi quello che dovranno sostenere coloro che spediscono con Poste Italiane. Che però sono sempre di più e inviano sempre più spesso pacchi e pacchetti, visto il successo di app e piattaforme come Vinted, Ebay o Wallapop. Inoltre, sommati agli altri rincari - come l'aumento del prezzo del biglietto di Autolinee Toscane, quello della benzina, tornata a sfiorare gli 1,9 euro al litro, gli aumenti dell'ortofrutta e più in generale dei prodotti alimentari – risulta alla fine un carico non indifferente per le famiglie. Rispetto comunque, nello specifico, ai rincari di Poste, che scatteranno da lunedì 24 luglio 2023 sui servizi di corrispondenza e sui pacchi di tutti i formati e scaglioni, Adiconsum fa presente che “l'Agcom ha autorizzato le nuove condizioni economiche perché la tariffa media è stata ritenuta adeguata”. Di fatto, gli aumenti avranno un impatto sulle famiglie inferiore ai 4 centesimi. Vediamo, in dettaglio, quali sono i rialzi che scatteranno da lunedì 24 luglio 2023.

Servizi di corrispondenza, la prioritaria aumenta di 10 centesimi

Gli aumenti interessano tutti i servizi di corrispondenza, dalla posta prioritaria alle raccomandate. Ecco i principali rialzi. Posta 1 fino a 100 grammi passa da 2,80 a 2,90 euro, Posta 1 Pro e Posta1online, sempre fino a 100 grammi, passa da 2,10 a 2,25 euro. Posta 4 fino a 20 aumenta di 5 centesimi e sale a 1,25 euro, Posta4 Pro e Posta4online fino a 20 grammi da 0,95 a 1,02 euro, posta massiva fino a 20 grammi per le aree metropolitane 2 centesimi di rialzo per una tariffa di 31 centesimi, l'avviso di ricevimento nazionale retail che comprende i servizi di raccomandata per l’Italia, raccomandata giudiziaria e, se spediti dall’ufficio postale, anche posta assicurata per l’Italia, Poste delivery standard, pieghi di libri con diritto di raccomandazione aumenta da 0,95 a 1,00 euro. Le raccomandate retail, giudiziaria e 'raccomandata per te' salgono di 20 centesimi, da 5,60 a 5,80 euro per peso fino a 20 grammi. Sempre prendendo in considerazione solo le raccomandate con peso fino a 20 grammi, la Pro e la online nazionale salgono da 3,70 a 3,97 euro, la smart da 2,42 a 2,60 euro. Infine, la tariffa della posta assicurata, con valore assicurato fino a 50 euro, passa da 6,20 a 6,40 euro, la assicurata smart da 5,30 a 5,69 euro.

Pacchi

Il pacco ordinario nazionale (Poste delivery standard) salirà da 9,40 a 9,90 euro per il peso fino a tre chili, quello invece internazionale (Poste delivery international) fino a un chilo e per la zona 1 aumenterà di 80 centesimi raggiungendo i 24,80 euro.

Contrassegni

In aumento anche i contrassegni: quello con bollettino postale salirà da 2,27 a 3 euro, quello con assegno postale da 2,58 a 2,81 euro, quello per l'estero da 2,27 a 3 euro. Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alla pagina di Poste Italiane dove sono elencate tutte le nuove tariffe.