Caro vacanze, dai voli agli ingressi in piscina. Ecco la top ten dei rincari

Firenze, 18 luglio 2023 – Ancora rincari in questa estate 2023. Voli nazionali, intercontinentali ed europei, ma anche trasporti marittimi, villaggi vacanze, campeggi e alberghi sono nella top ten degli aumenti stilata da Unc, l'Unione nazionale consumatori, che ha elaborato i dati dell'inflazione rilevati da Istat nel mese di giugno 2023.

In dettaglio, i voli nazionali sono aumentati nell'ultimo mese del 17,8 per cento. Medaglia d'argento per i voli intercontinentali con un balzo dell'11,9 per cento su maggio 2023. Sul gradino più basso del podio i voli europei, a + 7,4 per cento. Appena fuori dal podio il trasporto marittimo che sale del 6,7 per cento.

Seguono i prezzi legati ai servizi di alloggio, con i villaggi vacanze, campeggi e ostelli che segnano un +5,5 per cento, in sesta posizione alberghi e motel con +5,4 per cento, poi pensioni con il +3,5 per cento. Dopo il noleggio mezzi di trasporto e sharing (+3,2%) e piscina, palestra, stabilimenti balneari, ingresso in discoteca (+2,4%), chiudono la top ten i pacchetti vacanza nazionali con +2,2 per cento.

Per quanto riguarda i prezzi degli alloggi, nei quali Unc comprende alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù, è ancora Firenze prima nella classifica delle città più care, con un “balzo astronomico” di quasi il 46 per cento su base annua, contro una media nazionale che si ferma al +12,8 per cento. Tra gli alloggi più costosi anche quelli di Pisa, che si piazza 19esima in classifica, con un incremento dei prezzi del 15 per cento rispetto a dodici mesi fa.

Segue Arezzo, con il +14,6 per cento, mentre aumentano meno della media nazionale alberghi e b&b nelle città toscane di Grosseto (+10,3%, al 38esimo posto nella classifica di Unc), Lucca (+9,6%, 41esimo posto), Livorno (+7,1%, 53esimo posto), Siena (59esimo posto, +5,8%), Massa Carrara (+5,6%, 60esimo posto) e Pistoia (+3,6%, 65esimo posto).