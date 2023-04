Offerte convergenti per le utenze, attenzione ai costi. Quanto si spende

Firenze, 27 aprile 2023 - Da qualche tempo a questa parte, operatori di luce e gas propongono sempre più spesso le offerte 'convergenti'. Si tratta di pacchetti in cui viene proposta la fornitura di tre servizi insieme - energia elettrica, gas e internet casa – e che consentono, così viene detto, un risparmio maggiore. In realtà, secondo i dati dell'osservatorio Sostariffe.it e Segugio.it non è così. Scegliere un'offerta convergente anziché le tre, separate, migliori offerte sul mercato per energia e internet significa spendere mediamente 186 euro in più l'anno.

Come funzionano le offerte convergenti

Queste offerte sono proposte da un unico operatore, attivo sia nel settore delle telecomunicazioni che sul mercato libero dell’energia, oppure da un provider telco e da un fornitore di luce e gas operanti in partnership. Alcune delle principali società italiane operano oggi in entrambi i settori, come Enel, Sorgenia, Windtre e altri. I tre servizi luce, gas e internet casa restano sempre indipendenti dal punto di vista contrattuale. Gli utenti che optano per offerte convergenti, infatti, avranno sempre la possibilità di cambiare idea, scegliendo di passare ad un altro operatore anche solo per uno dei servizi inclusi nel pacchetto promozionale proposto per poter contare su di un servizio più completo o più economico. Questa scelta, infatti, non comporta penali anche se rinunciare alla convergenza dei tre servizi potrebbe tradursi nella perdita di bonus aggiuntivi (sconti sul canone di uno dei servizi, promozioni esclusive riservate ai clienti convergenti e così via) previsti dall’operatore.

Con le offerte convergenti si spende di più: l'indagine di Sostariffe.it e Segugio.it

Se le offerte convergenti sono, quindi, un’opzione in più da considerare per le proprie utenze domestiche, non comportando alcun vincolo particolare per i consumatori, non sono così vantaggiose dal punto di vista economico. I dati raccolti da Sostariffe.it e Segugio.it evidenziano infatti che, scegliendo un’offerta convergente in un unico pacchetto la spesa annuale risulta essere in media più alta di 186 euro all’anno rispetto all’attivazione separata delle tre migliori offerte disponibili sul mercato.

Mediamente l'offerta internet casa con lo stesso operatore costa quasi 14 euro meno della migliore offerta sul mercato (287,16 euro contro 300,96 euro), ma l'attivazione, per esempio, costa 6 euro in più. Il costo medio per l'energia elettrica e gas insieme con unico operatore è di quasi 1.862 euro l'anno, mentre scegliendo diversi operatori si spende meno: 1.668 euro. Sommando i costi di internet casa, attivazione e luce e gas viene fuori nella proposta convergente una spesa di circa 2.172 euro, mentre con offerte distinte si spendono 1.986 euro. Di qui i 186 euro in più di spesa se si sceglie il pacchetto dei tre servizi. Anche confrontando la miglior offerta convergente con le tariffe più economiche per i tre servizi, inoltre, la situazione non cambia: scegliere l’opzione convergente comporta comunque una spesa annuale superiore di 70 euro.