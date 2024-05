Multe: stangata in Toscana. Dati alla mano, queste le province dove si paga di più

Firenze, 20 maggio 2024 – Pioggia di multe stradali in Toscana nel 2023. Dall'analisi realizzata da Facile.it su dati di Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, è Firenze il comune che ha incassato di più da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del codice della strada: quasi 72 milioni di euro, pari a 198 euro pro capite. Per questo si posiziona terza in Italia. Seguono, nella regione, Livorno, con 8,9 milioni di incassi da multe, 58 euro a testa di sanzioni pagate, e Siena, con 7 milioni, pari a 134 euro pro capite. In totale i tre comuni capoluogo toscani hanno quindi incassato oltre 124 milioni di euro.

Seguono nella classifica toscana Grosseto (6,7 milioni, pari a 83 euro pro capite nel 2023), Pistoia (6,1 milioni, 69 euro a testa), Pisa (5,9 milioni, 66 euro pro capite) e Prato (5,5 milioni, 28 euro a testa), Arezzo (4,2 milioni, 44 euro pro capite), Lucca (3,8 milioni, 43 euro pro capite) e Massa (2,3 milioni, 35 euro pro capite). Chiude la classifica Carrara, con oltre 1,5 milioni di euro ricavati da multe per violazione del codice della strada e 26 euro pro capite.

Campagnatico primo tra i comuni più piccoli

Limitando l’analisi ai comuni toscani con meno di 3mila residenti, al primo posto si posiziona Campagnatico, in provincia di Grosseto, che conta 2.353 abitanti e, nel 2023, ha incassato più di 805mila euro in multe stradali. Secondo e terzo posto per due comuni in provincia di Siena: Buonconvento (2.989 abitanti, quasi 637mila euro di sanzioni) e Murlo (2.429 abitanti, oltre 416mila euro).