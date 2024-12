"Una terribile tragedia”: morte di Vitelli, la sua azienda un colosso del mare. Profondo dolore in Toscana

Viareggio, 1 gennaio 2025 – E’ profondo il cordoglio in Toscana per la morte di Paolo Vitelli, fondatore e ancora anima del colosso Azimut Benetti, uno dei più grandi produttori di yacht di lusso al mondo. L’azienda ha prodotto barche da sogno per tantissimi vip. Grande commozione a Viareggio: “Ha dato lavoro a tante persone”, dicono in città.

Vitelli arrivò a Viareggio negli anni '70 e riuscì ad imporsi e lasciare il segno a livello mondiale con Azimut Benetti. Che ha avuto clienti illustri tra cui, fra i tanti vip, il principe Ranieri ed il cantante Davide Bowie. Diversi famosi calciatori tra cui anche Cristiano Ronaldo la cui presenza in Darsena per visitare il cantiere non passò inosservata, capitani d'industria.

Il 16 giugno 2023 furono festeggiati i 150 anni del cantiere a Viareggio con il sindaco Giorgio Del Ghingaro, le autorità, le maestranze e i dipendenti. Una morte assurda. Vitelli, originario di Torino, era in Val d’Aosta, dove possiede tra l’altro strutture alberghiere. Qui ha avuto un incidente domestico. E’ caduto sul cemento e ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Lutto anche a Livorno, sede non solo di uno dei cantieri di Azimut Benetti. Vitelli infatti qui aveva caldeggiato ed era stato protagonista nel progetto del porto turistico che proprio in questo gennaio inizierà a essere costruito nella zona di Porta a Mare, la nuova area commerciale nata sulle ceneri del cantiere navale.

Tutti adesso, il mondo dell’imprenditoria e gli oltre duemila dipendenti del gruppo, si stringono attorno alla famiglia, in particolare alla figlia Giovanna, già da tempo presidente del gruppo. Dopo aver esercitato la professione legale in materia societaria, nel 2000 è entrata a fare parte del consiglio di amministrazione del gruppo di famiglia, assumendo progressivamente la guida dello sviluppo prodotto e nel 2023 è diventata presidente. Il Gruppo ha concluso l’esercizio più recente con ricavi pari a 1.3 miliardi di euro, registrando una crescita del 55% negli ultimi quattro anni.

"Accolgo con dolore la notizia della scomparsa di Paolo Vitelli: se ne va non solo una persona di grande spessore ma anche un protagonista del mondo imprenditoriale nautico". Lo afferma in una nota Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva. "Le sue doti e l'esperienza accumulata facevano di Vitelli una figura centrale per la nautica, l'economia del mare e del turismo. Il suo contributo per questi settori - aggiunge - è stato sotto diversi aspetti fondamentale. Imprenditore geniale, è stato anche deputato e componente della Commissione Trasporti. Ne sentiremo la mancanza. Alla famiglia vanno le nostre sentite condoglianze".

"Il mio profondo cordoglio per l`improvvisa scomparsa di Paolo Vitelli, fondatore di Azimut Benetti, colosso della nautica, già deputato della Repubblica. Vitelli ha dato lustro al nostro Paese, ha trasferito ingegno ed innovazione nei suoi cantieri navali e li ha resi un'eccellenza a livello mondiale. Non dimentichiamo il suo grande valore, l'impegno nell'aver contribuito a creare tanti posti di lavoro e per il suo impegno in seno alla XVII Legislatura dove eravamo colleghi. Le mie condoglianze alla famiglia". Lo afferma in una nota Walter Rizzetto (FdI), presidente della commissione Lavoro della Camera dei Deputati.