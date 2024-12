Azimut Benetti leader mondiale nei mega yacht: primato nel Global Order Book 2025

Il gruppo Azimut Benetti si conferma leader mondiale nella produzione di mega yacht sopra i 24 metri, mantenendo saldamente la prima posizione del Global Order Book 2025, la classifica annuale redatta dalla testata di riferimento, Boat International, sulla base dei dati di 185 cantieri in 5 continenti.

"Venticinque anni al vertice del settore rappresentano un vero e proprio ‘primato nel primato’, la testimonianza di una solida visione imprenditoriale, che si fonda su una strategia di crescita organica, resiliente e sostenibile per creare valore duraturo nel tempo. Il privilegio e la responsabilità di un’azienda privata familiare", commenta la presidente Giovanna Vitelli.

Il Gruppo si posiziona al vertice di tutte le categorie, con 164 unità in costruzione per un totale di 5.905 metri, corrispondente al 20% del mercato globale preso in esame dal Global Order Book. Dati che riflettono i risultati record dell’ultimo esercizio, chiuso il 31 agosto 2024 con ricavi di 1.3 miliardi di euro e un portafoglio ordini che si estende fino al 2029.

Azimut Benetti vanta la gamma di yacht più ampia al mondo, con Azimut che si distingue nel segmento dai 12 ai 44 metri e Benetti che offre mega e giga yacht dai 34 agli oltre 100 metri, includendo progetti full custom.

Negli ultimi 25 anni, il Gruppo ha creato concept innovativi grazie a una profonda rilettura degli spazi di bordo: la Serie Seadeck di Azimut, l’Oasis e il Veranda Deck® di Benetti rappresentano le più recenti declinazioni di uno stile di vita contemporaneo, vere rivoluzioni del settore.

Sul fronte dell’innovazione, che oggi significa riduzione delle emissioni, la strategia del Gruppo si fonda sulle migliori tecnologie disponibili per l’ottenimento di risultati importanti già nel breve termine. Oggi, il Gruppo si distingue per un approccio basato sull’integrazione di architetture navali avanzate, tecnologie ibride e biodiesel HVO.

Azimut è l’unico brand del settore con una flotta costituita per oltre la metà da Low Emission Yacht e a proporre 4 livelli di elettrificazione (da mild a full hybrid), mentre Benetti offre la quasi totalità della gamma in versione ibrida. In totale, oggi sono 10 i megayacht ibridi in costruzione nel cantiere Benetti. Della serie B. Yond, su 13 unità vendute, 7 sono ibride.

Entrambi i brand hanno creato due gamme votate alla massima riduzione delle emissioni di CO2: la Serie Seadeck di Azimut, che raggiunge il -40% di emissioni di CO2 in un anno di uso medio e B.Yond di Benetti, che raggiunge il -24% di emissioni di CO2 e il -80% di NOX.

La filosofia produttiva del Gruppo Azimut|Benetti si basa su due pilastri: l’internalizzazione delle attività cruciali per garantire la massima qualità e la selezione della migliore catena di fornitura.