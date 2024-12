Incidente domestico, muore Paolo Vitelli, fondatore del colosso della nautica Azimut Benetti

Ayas (Aosta), 31 dicembre 2024 – Tragedia nell’ultimo giorno dell’anno in Val d’Aosta. E’ morto Paolo Vitelli, 77 anni, torinese, fondatore del colosso della nautica Azimut Benetti. L'imprenditore era nella sua casa ad Ayas (Aosta), nella frazione di Mascognaz quando, secondo quanto si apprende, manovrando una serranda è scivolato e ha battuto la testa sul cemento. Un fulmine a ciel sereno per la nautica internazionale ma anche per la Toscana e per Livorno e per Viareggio in particolare: entrambe le città sono sedi di cantieri dell’azienda che produce yacht.

Paolo Vitelli era nato a Torino, il 4 ottobre 1947. Studiava economia e commercio quando nel 1969 fonda Azimut, un'attività di noleggio di barche a vela. Nel 1975 debutta nella progettazione ed è subito un successo con l'AZ 43' Bali, negli anni i modelli aumentano ma il grande passo è nel 1985 con l'acquisizione (e il salvataggio) dello storico marchio Benetti nato nel 1873 e noto per la creazione di prestigiosi megayacht.

Oggi il gruppo, che dal 2023 è guidato dalla figlia di Vitelli, Giovanna produce in 6 cantieri. Oltre a Viareggio e Livorno ci sono anche sedi a Savona in Liguria, ad Avigliana in Piemonte e poi a Fano, nelle Marche e in Brasile. Non solo imbarcazioni: Vitelli è stato molto attivo, in Toscana e non solo, nella realizzazione di porti turistici. Proprio a gennaio 2025 partiranno i lavori per il marina di Livorno, da oltre ottocento posti. Altri porti sono stati realizzati da Azimut Benetti a Varazze, a La Valletta e in Russia.

Paolo Vitelli, 77 anni, originario di Torino, è morto in un incidente domestico in Val d'Aosta. Fondatore del colosso Azimut Benetti, era imprenditore anche nel ramo alberghiero

Ha anche realizzato una piccola catena di "Hotel de Charme", restaurando antichi fabbricati a Chamonix in Francia, a Champoluc e a Mascognaz in Valle d'Aosta, per i quali ha ricevuto l'onorificenza regionale "amis de la Vallée d'Aoste".

Dal 1974 al 2018 è stato console onorario di Norvegia. Dal 1998 al 2006 è stato presidente di Ucina, l'Associazione di Confindustria dell'industria nautica italiana. Nel 2004 è stato insignito della laurea honoris causa in ingegneria meccanica dal Politecnico di Torino. Da marzo 2013 a settembre 2015 è stato deputato della Repubblica, eletto nella Lista Scelta Civica con Monti per l'Italia; è stato membro del Comitato per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR) e delle Commissioni Trasporti e Finanza.

Il valore della produzione è di 1.300 milioni di euro nell'anno nautico 2023-2024, i dipendenti sono circa 2.500 con un indotto permanente di circa 5mila persone. Azimut|Benetti vende il 95% della produzione in 70 Paesi, attraverso una rete mondiale di concessionari assistiti da uffici diretti dell'azienda.

Diversi i riconoscimenti che Vitelli aveva ricevuto in questi anni, tra cui quello dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano a Pisa. La cerimonia si era svolta nel novembre del 2024 alla Scuola Normale Superiore pisana.