Accademia della Crusca, “It Wallet? Meglio chiamarlo Portafoglio It”

Firenze 15 gennaio 2024 – It Wallet? questo nome è “inadeguato, anzi inopportuno”. A bocciare il nome del portafoglio virtuale in arrivo in Italia nel 2024 e destinato a raccogliere i documenti elettronici personali di tutti i cittadini è il gruppo Incipit dell'Accademia della Crusca. Chiamarlo It Wallet significa aggiungere “un inutile anglismo di natura ibrida alla serie già troppo numerosa che pervade la nostra vita sociale”, fanno presente gli esperti che si occupano di esaminare e valutare neologismi e forestierismi ‘incipienti’, nella fase in cui si affacciano alla lingua italiana, proponendo delle alternative. In questo caso, valido sostituto sarebbe Portafoglio It, “ottimo equivalente descrittivo e trasparente”, ma “si potrebbe pensare anche a Idit, acronimo di 'Identità (digitale) italiana', con caratteristiche di velocità e italianità sufficienti per garantirne la trasparenza e la qualità”.

Tra l'altro, fa notare il gruppo Incipit, formato da Michele Cortelazzo, Paolo D’Achille, Valeria Della Valle, Jean-Luc Egger, Claudio Giovanardi, Claudio Marazzini, Alessio Petralli, Annamaria Testa, Anna M. Thornton, “l’ordine dei componenti è quello italiano, con l’aggettivo posposto, e non anteposto come in inglese”.

O ancora, come proposta finale, il nome che l’Accademia della Crusca suggerisce di adottare potrebbe risultare dall'abbinamento delle due soluzioni, ovvero “Idit, il portafoglio italiano”, e “potrebbe prevalere nell'uso comune per la velocità, ma nella mente degli utenti resterebbe anche la spiegazione nella lingua nazionale”. “Ci auguriamo che il Governo, laddove voglia realmente introdurre il nuovo strumento informatico, possa tener conto di questi suggerimenti, anche in nome dei principi di identità nazionale a cui spesso ha fatto e fa riferimento”, è la conclusione del gruppo Incipit dell'Accademia della Crusca.