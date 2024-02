Eventi catastrofali, solo un condominio su cinque è assicurato

Firenze, 29 febbraio 2024 – Piogge battenti che provocano frane, alluvioni, terremoti. Eventi per i quali ancora troppi condomini – 4 su 5 – non sono assicurati. I motivi? “Per ragioni di costo soprattutto. Quando un amministratore propone l’assicurazione sugli eventi calamitosi in assemblea – spiega Alessandro Ferrari, presidente di Confartamministratori, associazione che aderisce a Confartigianato Imprese Firenze – difficilmente i condomini decidono di stipularla. Viene vista come una ‘spesa in più’ per cui nella polizza si mette solo la responsabilità civile, che è obbligatorio, e poco altro. Eppure è molto importante, soprattutto se si vive in zone a rischio”. Lo ha dimostrato purtroppo l’alluvione a Campi Bisenzio, dove tanti condomini hanno avuto tanti danni, anche gravi.

“Queste famiglie attendono ancora gli aiuti e sono passati quattro mesi. Aiuti che arriveranno, ma intanto – sottolinea Ferrari – se avessero avuto una copertura avrebbero già potuto ripristinare quei danni, anziché pulirsi gli scantinati o sistemare gli impianti a proprie spese, perché sarebbe intervenuta subita la compagnia assicurativa, con un sostegno economico”. Proprio per sensibilizzare i cittadini su questo tema Confartamministratori ha organizzato un incontro, che si è svolto ieri all’Hotel 500, a pochi centinaia di metri dall’alluvione, al quale hanno partecipato amministratori, geometri, commercialisti e assicuratori.

Quanto costa l’assicurazione per eventi calamitosi

Una polizza assicurativa globale sui condomini può costare 2.500 euro l’anno e con gli eventi calamitosi si può arrivare a 3.000-3.500 euro l’anno. ”Le cifre non sono insostenibili. Ovviamente dipende dalla posizione del condominio. Nelle zone più a rischio, come per esempio il centro storico di Firenze, il costo è più alto. Normalmente, però, essendo rischi eccezionali – fa presente il presidente di Confartamministratori – si tratta al massimo dalle 50 alle 100 euro l’anno in più a famiglia. Va tenuto conto che poiché c’è poca richiesta, non tutte le compagnie assicurative nemmeno prevedono questo tipo di rischio”. Stipulando una polizza di questo genere, come succede con l’assicurazione ‘standard’, si coprono i danni alle parti comuni del condominio, ma anche a quelle private.