Villa Bracci mobilitata per aiutare gli alluvionati di Campi Bisenzio Il gruppo di solidarietà di Villa Bracci ha raccolto 6000 euro per gli alluvionati di Campi Bisenzio, destinati all'associazione Auser 'Le Bucacenci'. Un pranzo di beneficenza ha sancito un gemellaggio tra le associazioni per promuovere la cultura dell'aiuto reciproco.