Alluvione in Toscana, il grande cuore dei nostri lettori. La sottoscrizione de La Nazione: distribuiti i 150mila euro raccolti

Firenze, 24 febbraio 2024 – Impegno e passione uniti a una grande generosità e a un immenso amore per la nostra terra, così duramente colpita dalla devastante alluvione del 2 novembre – con la sua scia di morte e distruzione –, ma che con l’aiuto di tutti ha voglia di rialzarsi e ripartire. E’ con questo spirito che La Nazione, insieme a tutte le testate del nostro gruppo editoriale (il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!) ha promosso fin dalle prime ore dell’emergenza una sottoscrizione tra i lettori per raccogliere fondi da destinare a progetti di rinascita e ricostruzione. E la risposta da parte dei lettori "è stata bella, forte e partecipata. In tanti hanno voluto contribuire, con piccole e grandi cifre, ciascuno come ha voluto, ma tutti impegnati a costruire un bellissimo racconto di umanità e di speranza" ha detto ieri la direttrice di Qn La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno, Agnese Pini, durante la cerimonia di assegnazione dei fondi a enti e associazioni dei territori più colpiti dall’alluvione. Insieme a lei il vicedirettore Luigi Caroppo e la caporedattrice centrale, Cristina Privitera.

In totale sono stati raccolti 150mila euro, che sono stati così ripartiti: 30mila euro all’Associazione Pubblica Assistenza Campi Bisenzio per il ripristino di sede, mezzi e strumentazioni: "La nostra Assistenza è tra le più antiche d’Italia, attiva fin dal 1855. L’alluvione si è portata via i nostri sogni. Abbiamo oltre 330mila euro di danni, ma vogliamo guardare avanti con fiducia" dice il presidente Settimo Lipani insieme a Susanna Lay, Giulio Ferrini e Claudia Ciulli. Altri 30mila euro alla Fondazione Accademia dei Perseveranti di Campi Bisenzio che gestisce biblioteca, museo e teatro comunali, come spiega la vicesindaca Federica Petti. I fondi saranno proprio utilizzati per la rinascita della biblioteca, dice la presidente dell’Accademia, Sandra Gesualdi: "I libri sono stati inghiottiti dall’alluvione e dal fango, circa 10mila volumi spazzati via. Intanto riapriamo un piccolo nucleo all’interno del teatro, un segnale concreto di attività".

E 30mila euro sono stati destinati alla Protezione Civile della Regione Toscana, rappresentata dall’assessora Monia Monni: "Abbiamo stanziato 128 milioni per le opere di somma urgenza per il ripristino di condizioni accettabili di sicurezza: di questi ne abbiamo avuti per ora dal governo solo 33,7. Inoltre sono stati stanziati 25 milioni per i ristori alle famiglie e 12 per le imprese. Lunedì approveremo una delibera per la liquidazioni alle famiglie, che partiranno subito: chi ha dichiarato oltre 6mila euro di danni riceverà 3mila euro; chi è sotto tale importo avrà il 50% di quanto richiesto".

Duramente colpite anche le Associazioni sportive: 15mila euro della sottoscrizione sono così assegnati all’Associazione Sportiva La Briglia di Vaiano (Prato): "Impianti e strutture sono andati distrutti. Siamo una realtà attiva sul territorio da mezzo secolo e vogliamo rialzare la testa" dicono il presidente Sergio Taiti e il dg Luca Bartolini. Stessa cifra, 15mila euro, per l’associazione sportiva Prato Nord: "Avevamo il campo in erba e quello sintetico che era nuovo, entrambi andati sommersi e perduti. Useremo i soldi per ricostruire questi impianti e accogliere nuovamente i nostri ragazzi" affermano il presidente Roberto Degli Innocenti e il vice Angelo Brigandi.

Storie e testimonianze raccontate con i lucciconi agli occhi, come quando prende la parola Mariavittoria Michelaci, assessora del Comune di Quarrata (Pistoia), che utilizzerà i 15mila euro della sottoscrizione per iniziare la ricostruzione della biblioteca comunale: "Nei magazzini c’erano più di 50mila volumi dal XV secolo ad oggi, tutti finiti sott’acqua. I libri tolti dal fango sono stati congelati, così almeno sono salvi, ma il loro restauro costerà 6 euro a pagina". Altri 15mila euro vanno all’Associazione di Imprese Condominio Croce Rossa di Montale (Pistoia): "Curiamo la gestione dei servizi comuni di un comparto di imprese a Montale (Pistoia) – spiega l’amministratrice Giovanna Cobuzzi. Ripartiremo dalla ricostituzione dell’impianto antincendio, che era appena stato terminato". Una targa de La Nazione è stata infine assegnata alla storica casa d’Aste Pandolfini di Firenze, rappresentata dal coordinatore generale Francesco Consolati, che ha messo a disposizione gratuitamente la propria piattaforma digitale per organizzare la vendita all’asta di 30 quadri del maestro Silvio Natali, il cui ricavato è interamente confluito nella sottoscrizione.