Carovita in Toscana, 1.250 euro al mese di affitto per 70 metri quadrati

Firenze, 7 ottobre 2023 – Non è il momento migliore per comprare casa. Per questo chi vive già in affitto tende a restare più a lungo nello stesso appartamento e sono poche le case vuote che vengono messe sul mercato. Per le stesse ragioni di cui sopra (e cioè che non è la fase migliore per acquistare), ci sono sempre più persone che vogliono andare a vivere in affitto. Dunque l'offerta di immobili in locazione è debole, mentre la domanda cresce. Il risultato? Aumentano i prezzi delle locazioni a tal punto che in Toscana, per un appartamento di 70 metri quadrati, si spendono mediamente 1.253 euro al mese, uno stipendio. Secondo l'ultimo report di Idealista, elaborato analizzando gli annunci pubblicati sul portale, i prezzi nella regione sono aumentati del 25% nell’ultimo anno, considerando il periodo settembre 2023-settembre 2022. Una crescita che è stata praticamente costante dal novembre 2015, quando il prezzo medio al metro quadrato, sempre per quanto riguarda gli affitti, era di 10,5 euro, mentre oggi si sfiorano i 18 euro al metro quadrato.

C'è però una buona notizia, se così si può dire. Dal picco di giugno 2023, quando il prezzo al metro quadrato era a 18,4 euro, i prezzi degli affitti sono scesi del 2,3%. Un calo che si registra solo in Toscana e in altre tre regioni: Emilia Romagna (-10,4%), Marche (-9,3%) e Veneto (-4%). Nelle altre gli affitti, rispetto a giugno 2023, salgono, con il record del Molise, pari al 37,3% di aumento, seguito da Valle d'Aosta (+10%) e Abruzzo (+8,9%). A livello di prezzi, però, la Toscana, con i suoi quasi 18 euro al metro quadrato, è la terza regione più cara d'Italia, dopo Valle d’Aosta (21,2 euro) e Lombardia (18,4 euro/m²). Anche Trentino-Alto Adige (14,8 euro/m²), Emilia-Romagna (14,5 euro/m²) e Lazio (13,9 euro/m²) presentano valori sopra la media nazionale, che è di 13,5 euro. Le restanti 14 regioni hanno prezzi inferiori, compresi in una forbice di prezzo che varia dai 13,3 euro mensili della Liguria ai 7,1 euro dell’Umbria, la regione più economica per chi opta per l’affitto.

Firenze, la città più costosa d'Italia dopo Milano

Affitti salatissimi a Firenze, che si mantiene seconda in Italia dopo Milano. Nel capoluogo lombardo il prezzo al metro quadro raggiunge la cifra record di 23,1 euro, mentre Firenze è a 19,2 euro. Seguono Venezia e Bologna, entrambe a 18,3 euro al metro quadrato, e Roma, a 15,2 euro.

Quasi 2 capoluoghi italiani su 3 hanno registrato aumenti nei prezzi delle locazioni. Tra questi anche Firenze, dove gli affitti a settembre salgono del 2,2% rispetto a giugno 2023. Tra le città minori si segnala Carrara, dove gli affitti crescono del 12,2%, principalmente a causa della scarsità di offerta. In controtendenza Prato, dove i prezzi delle locazioni scendono rispetto a giugno 2023 del 10%.