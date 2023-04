Bonus trasporti 2023, domande al via. Ecco i requisiti e come richiederlo

Firenze, 17 aprile 2023 – Via alle domande per richiedere il bonus trasporti. Dalle 8 di lunedì 17 aprile è infatti attiva la piattaforma digitale per ottenere l'incentivo fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali. Per accedere all'area riservata all'indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it è necessario essere in possesso di Spid (con livello di sicurezza 2) oppure di Cie, la carta di identità elettronica. Inoltre, l'azienda di trasporto presso la quale è stato fatto l'abbonamento deve essere compresa nella lista indicata qui. Oltre a Trenitalia, tra gli operatori tpl toscani ci sono, tra gli altri, Autolinee Toscane, Bargagli, Betadue, Cap, Sap, Stedop,Tiemme, Tft.

Il contributo può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 20 mila euro.

L'importo

Il buono vale fino ad un massimo di 60 euro e serve a coprire le spese per l'acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali, di autobus o treni. Deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L'abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

La domanda può essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it entro il 31 dicembre 2023. Tramite il portale sarà possibile richiedere il bonus per i figli fiscalmente a carico purché minorenni, accedendo alla piattaforma tramite il proprio Spid o Cie e indicando il codice fiscale del beneficiario. I figli maggiorenni, anche se fiscalmente a carico, dovranno invece provvedere autonomamente alla richiesta del buono.