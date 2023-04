Bonus idrico integrativo per l’anno 2023 Scadenza il 12 maggio

Confermata, anche per quest’anno, la possibilità di usufruire del bonus idrico integrativo 2023 per i nuclei familiari residenti nel Comune di Siena che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate. Le domande, compilate unicamente su appositi moduli scaricabili all’indirizzo https:www.sienafamiglia.itbonus-idrico oppure reperibili presso l’ufficio Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Palazzo Berlinghieri in Piazza del Campo, dovranno pervenire entro il 12 maggio, a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, a mezzo posta certificata (Pec) al seguente indirizzo: [email protected], purché l’invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata e a mezzo posta indirizzata al Comune di Siena – Piazza Il Campo n. 1 – 53100 Siena.