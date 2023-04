Progetto Nidi Gratis Aperte le iscrizioni

Il progetto Nidi gratis approda anche a Poggibonsi. Aperte fino al 30 aprile le iscrizioni per l’asilo nido comunale per il 2023-2024. Potranno essere iscritti i bambini e le bambine nati negli anni 2021, 2022 e 2023 con domande che dovranno essere presentate esclusivamente con procedura on line attraverso lo Spid grazie al link sul sito del Comune www.comune.poggibonsi.si.it. "Apriamo le iscrizioni con la bella novità dei Nidi Gratis – spiega l’assessore alle Politiche Educative Susanna Salvadori – dato che il Comune ha aderito al progetto introdotto dalla Regione per ampliare la possibilità di accesso da parte delle famiglie a questo fondamentale servizio educativo. Per accedere serve possedere determinati requisiti e invitiamo gli interessati a verificare le condizioni previste sul sito di Regione Toscana e ad acquisire il proprio Isee che è indispensabile a ogni famiglia per capire se ha diritto ad accedere a Nidi Gratis e in quale e misura". Nidi Gratis (https:www.regione.toscana.it-nidi-gratis) si rivolge ai nuclei familiari residenti in Toscana ed è un contributo che integra il contributo Inps "Bonus Nido". Prevede uno sconto sulla retta di frequenza del servizio in favore delle famiglie che abbiano un Isee (in corso di validità e con Dsu correttamente attestata) fino a 35mila euro. Lo sconto regionale si applica alle famiglie a cui viene assegnato, per la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps, fino ad un massimo di 527,27 euro per ciascuna mensilità (un massimo di 11 mensilità) da settembre 2023 a luglio 2024. La domanda dovrà essere presentata sull’applicativo regionale, con le modalità che saranno specificate nell’avviso rivolto alle famiglie che sarà pubblicato da Regione Toscana in maggio.