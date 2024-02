Bollette energia, 1.600 euro di spesa l’anno per le famiglie toscane

Firenze, 8 febbraio 2024 – Quasi 1.600 euro. E' quanto hanno speso, mediamente, nel 2023 le famiglie toscane per i consumi di gas e luce. E' quanto emerge da un'indagine di Facile.it, che individua un costo annuo di 770 euro per l'energia elettrica e di 815 euro per il gas. Fortunatamente, i prezzi sono scesi e rispetto al 2022 i toscani hanno speso meno per l'energia -1.585 euro a famiglia, contro i 2.283 del 2022 – pari al 34 per cento in meno per la luce ed al 27 per cento in meno per il gas rispetto all’anno precedente.

Dove si è speso di più per l'energia elettrica

Prendendo in considerazione la sola energia elettrica ed analizzando i dati su base provinciale, emerge come Lucca sia stata l’area toscana dove le bollette sono state più pesanti. Nella provincia il consumo medio a famiglia rilevato è stato di 2.758 chilowattora che, considerando le tariffe dello scorso anno in regime di tutela, corrisponde ad un costo di 889 euro. Seguono Pistoia (796 euro, 2.469 kWh), Prato (781 euro, 2.423 kWh), Pisa (777 euro, 2.408 kWh) e Firenze, area dove sono stati messi a budget, mediamente, 774 euro per un consumo medio rilevato di 2.400 chilowattora.

Valori inferiori alla media regionale per Arezzo (737 euro, 2.284 kWh), Siena (729 euro, 2.260 kWh) e Grosseto (726 euro, 2.251 kWh). Chiudono la graduatoria Massa-Carrara (709 euro, 2.197 kWh) e Livorno, provincia che, nel 2023, ha rilevato i consumi più bassi della regione (2.123 kWh) e quindi la bolletta più “leggera” (685 euro).

Dove si è speso di più per il gas

Gli abitanti di Arezzo hanno pagato nel 2023 il conto più salato: mediamente, 884 euro a fronte di un consumo di 950 standard metro cubo. Seguono le province di Pistoia (876 euro, 941 smc), Lucca (874 euro, 939 smc), Pisa (833 euro, 895 smc) e Siena, area dove le famiglie hanno speso, in media, 825 euro (887 smc). Continuando a scorrere la graduatoria toscana si posizionano Firenze (801 euro, 861 smc), Massa-Carrara (799 euro, 859 smc) e Prato (786 euro, 845 smc). Chiudono la classifica Grosseto (730 euro, 785 smc) e, ancora una volta, Livorno, dove sono stati messi a budget per il gas 689 euro (740 smc).

«Nel 2023 abbiamo fatto i conti con bollette meno salate, con l’arrivo del 2024 assistiamo a buoni segnali sul fronte del costo delle materie prime, ma questo non significa che automaticamente le bollette caleranno», spiega Mario Rasimelli, managing director utilities di Facile.it. «Il consiglio è di continuare a monitorare i propri consumi, verificando periodicamente se sul mercato esistano offerte in grado di farci risparmiare».