Energia elettrica, Hera e Illumia operatori del servizio a tutele graduali in Toscana

Firenze, 7 febbraio 2024 – Dal 1 luglio 2024 i clienti domestici non vulnerabili che non avranno ancora scelto un'offerta sul mercato libero saranno passati al servizio a tutele graduali e saranno assegnati ai sette operatori che hanno vinto l'asta e che applicheranno un prezzo unico in tutta Italia. In Toscana la fornitura è stata assegnata nell'area centro 2, che comprende anche Firenze, a Illumia spa, mentre nell'area centro 3, che comprende Arezzo e Perugia, a Hera Comm spa. Entrambe le società, fa presente Altroconsumo, sono di qualità elevata. Hera ha un punteggio di 66, quindi qualità buona, e Illumia ancora meglio, con un livello di qualità medio alto, pari a 74 secondo l'analisi di Altroconsumo.

Chi ancora si trova sul mercato tutelato dell'energia elettrica entro giugno 2024, in almeno due bollette, riceverà una comunicazione da parte del proprio fornitore nella quale viene evidenziata la possibilità di scegliere un'offerta di mercato libero, anche utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'Autorità, come il Portale offerte.

Quali saranno le tariffe applicate

Le condizioni economiche applicate nel servizio a tutele graduali, specifica Arera, saranno definite e rese note in prossimità del passaggio al nuovo servizio a tutele graduali, nel mese di giugno 2024. La tariffa unica includerà la media ponderata dei prezzi di aggiudicazione delle aste calcolata tenendo conto del numero di clienti presenti in ciascuna area che si stima passeranno al servizio a tutele graduali, il cosiddetto ‘parametro gamma’ espresso in euro/Pod/anno, che, “a titolo esemplificativo e non definitivo, sulla base dei dati attualmente disponibili relativi al numero di clienti coinvolti, e non su quelli effettivi di giugno 2024 – scrive Arera in una nota - sarebbe pari a -73 euro per punto di prelievo annuo”. I prezzi saranno poi aggiornati annualmente (per tre anni) sempre in funzione del numero di clienti riforniti nel servizio a tutele graduali delle 26 aree territoriali. Considerando che i prezzi di aggiudicazione delle aste sono quasi tutti negativi, le condizioni economiche nel servizio di tutele graduali dovrebbero dunque essere migliori del mercato tutelato, il che si tradurrà in un risparmio nelle bollette per gli utenti. In ogni momento, comunque l'utente potrà decidere di aderire ad un'offerta del mercato libero.

Cosa cambia per i clienti vulnerabili

Anche successivamente al 1 luglio 2024, i clienti domestici vulnerabili nel servizio di maggior tutela continueranno ad avere la propria fornitura di energia elettrica senza che cambi niente. I clienti vulnerabili sono i clienti domestici che, alternativamente:

si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus);

(ad esempio percettori di bonus); versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni);

tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni); sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92; hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

a seguito di eventi calamitosi; hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

non interconnessa; hanno un'età superiore ai 75 anni

Per ulteriori informazioni: www.arera.it.