Autolinee Toscane, piace il pagamento contactless. I dati e come funziona

Firenze, 9 aprile 2024 – Sono i passeggeri casuali e i turisti stranieri ad usare di più il sistema che consente di acquistare il biglietto a bordo con carta contactless. E' il bilancio di Autolinee Toscane relativo ai primi undici giorni di utilizzo della nuova modalità di acquisto del titolo di viaggio. Sono stati 127 mila i 'tap' sugli autobus della Toscana e sulla tramvia di Firenze dal 28 marzo scorso.

A questi si aggiungono i 50 mila tap dei primi due mesi e mezzo di test. Il 69% di chi ha pagato con carta in questi undici giorni è rappresentato da passeggeri casuali, con meno di 2 'tap' al mese. I passeggeri occasionali, con 3-4 tap al mese, sono stati il 17,96%. Gli utenti assidui, tra 5 e 12 tap al mese, hanno rappresentato il 10,88%, mentre gli utenti fidelizzati, con più di 12 tap al mese e che quindi sono portati a privilegiare l’abbonamento o il carnet, sono stati l’1,88%.

Per quanto riguarda i turisti, le carte usate per il contactless sono state emesse per il 52,77% in Italia, per il 30,02% in Europa, per il 5,99% negli Usa, e per l’11,23% in altri paesi. Questo dato conferma la forte vocazione turistica dello strumento: complessivamente il 47,24% degli utilizzatori contactless proveniva dall’estero.

Come acquistare il biglietto in modalità contactless

Con il pagamento contactless Emv, si può pagare il biglietto direttamente a bordo degli autobus urbani ed extraurbani e sulla tramvia di Firenze, senza costi aggiuntivi, con una carta di debito, credito o prepagata (no bancomat) o con i digital wallet abilitati, su smartphone o smartwatch. Questa nuova modalità di pagamento digitale si aggiunge alla app Tabnet, all’Sms (nei centri urbani e con sovrapprezzo) e alla tradizionale vendita di titoli di viaggio cartacei in 35 biglietterie, nei circa 3mila rivenditori autorizzati in tutta la regione, e alle emettitrici elettroniche presenti in tutte le fermate della tramvia a Firenze e in molte città toscane.

Per effettuare il pagamento contactless è sufficiente avvicinare la carta di pagamento o il dispositivo, su cui è digitalizzata la propria carta, al validatore. Se si accende il led verde, il biglietto è acquistato e valido. Se si accende il led rosso, l’acquisto non è andato a buon fine. Sulle linee urbane con il colore verde giada, il tap è uno solo, ogni volta che si sale a bordo. Se il viaggio prevede cambi di autobus e tramvia, all'interno del tempo di validità del biglietto acquistato col primo tap, non saranno addebitati ulteriori biglietti. Sulle linee miste identificate con il colore arancione, sulle extraurbane blu e le extraurbane veloci indicate con il viola, il tap è doppio: quando si sale e quando si scende dall'autobus. In caso contrario sarà addebitato il costo dell'intera tratta da dove si è effettuato il tap di salita fino al capolinea di arrivo. All'interno dello stesso viaggio va usata la stessa carta o dispositivo. Una carta, un passeggero. Questo significa che se si vogliono acquistare biglietti per più persone con la stessa carta, bisogna farlo attraverso l'app 'at bus', con la quale si possono comprare anche carnet e abbonamenti.

A transazione effettuata, il validatore non rilascerà ricevute cartacee, ma tutti i tap effettuati sono visibili, a partire dal giorno successivo, sul portale emv.at-bus.it, al quale si accede senza alcuna registrazione: è sufficiente inserire i dati della carta. In caso di verifica a bordo, basta mostrare la carta o smartphone o smartwatch e seguire le istruzioni del personale.

Viaggio gratis con Visa dal 10 aprile al 5 maggio 2024

Proprio per promuovere l’uso del trasporto pubblico attraverso il pagamento contactless dei biglietti a bordo, Autolinee Toscane lancia la campagna “Free Ride” in collaborazione con Visa, tra i leader mondiali nei pagamenti digitali. Dal 10 aprile al 5 maggio 2024 sarà la stessa Visa a offrire il viaggio a chi farà tap con una carta del circuito Visa (qui le informazioni). L’obiettivo, spiega Autolinee Toscane, “è dimostrare non solo quanto sia facile pagare a bordo con carta, ma anche sostenibile perché si riduce il consumo di biglietti cartacei, e comodo, perché si fa a meno dei contanti. E senza costi aggiuntivi: il prezzo del biglietto non varia”.

Come funziona “Free Ride”? È molto semplice. Il biglietto acquistato con Visa contactless (carta, smartphone o smartwatch) non verrà accreditato ma sarà offerto da Visa. Sulla transazione, verificabile attraverso il portale hemv.at-bus.it, verrà indicato l’importo della corsa ma nella riga del totale lo stesso importo sarà detratto come “promo Visa”.