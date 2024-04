Tramvia, stop linea T1 per i lavori: ecco quando e dove

Scandicci, 6 aprile 2024 – Occhio agli stop notturni di Sirio. A causa dei lavori per il nuovo tratto in costruzione della tramvia, la linea T1 sarà interrotta in orario notturno nei giorni 8 e 9 aprile 2024. Si tratta dei lavori che erano già stati programmati prima di Pasqua e che poi sono stati rimandati a causa delle condizioni meteo sfavorevoli.

Ecco come funzionerà il servizio della T1: i giorni lunedì 8 e martedì 9 aprile 2024 a partire dalle ore 21.30 fino alla fine del turno (ore 00.30) la Linea T1 farà servizio da Villa Costanza fino a Alamanni per poi attestarsi al capolinea provvisorio Unità, e da Careggi a Strozzi Fallaci.

Non sarà pertanto servito il tratto Alamanni – Valfonda – Fortezza – Strozzi Fallaci.

Sarà attivo un servizio sostitutivo con i bus di Autolinee Toscane tra Unità e Strozzi Fallaci. Si ricorda che le fermate dei bus sostitutivi sono indicate nelle apposite mappe presenti in ciascuna fermata della tramvia e che si trovano nelle immediate vicinanze delle banchine.

L’azienda invita comunque i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it oppure a consultare i canali social di Gest.