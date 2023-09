Assunzioni, Poste Italiane cerca portalettere e operatori di sportello

Firenze, 27 settembre 2023 – Poste Italiane ha riaperto le selezioni per portalettere, che saranno inseriti, secondo le esigenze aziendali, in Toscana e in altre regioni, mentre nelle province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pistoia e Prato ricerca anche operatori di sportello. In entrambi i casi il candidato può indicare solo un’area di preferenza. La domanda va inoltrata tramite il sito www.posteitaliane.it, sezione ‘lavora con noi’, entro lunedì 2 ottobre 2023 per candidarsi come operatore di sportello ed entro il 5 ottobre 2023 come portalettere.

I requisiti

Per accedere alla selezione di portalettere sono richiesti diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche. Il contratto è a tempo determinato. E’ invece a tempo indeterminato l’assunzione degli operatori di sportello. In questo caso è sufficiente il diploma di scuola superiore con votazione minima di 70/100 (o 42/60).

Addetti alla logistica e consulenti finanziari

Sempre in Toscana, Poste seleziona anche addetti alla logistica e consulenti finanziari. Per la prima figura sono richiesti diploma con votazione minima 70/100, disponibilità a lavorare su turni, soprattutto notturni, collaborazione, spirito di squadra, flessibilità e voglia di mettersi in gioco. I candidati selezionati saranno inseriti nelle sedi del centro e del nord Italia di Sda Express Courier. A Prato, Livorno, Firenze, Arezzo, Poste Italiane ricerca anche laureati motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale per diventare consulente finanziario.