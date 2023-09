Firenze, furto sventato nell’ufficio postale di Pratolino

Firenze, 27 settembre 2023 – Grazie all’impianto di videosorveglianza e alla pronta risposta degli operatori della sala controllo, è stato sventato un furto avvenuto la scorsa notte nell’ufficio postale di Pratolino. L’allarme è scattato attorno alle 1.45, quando sulle telecamere il personale della ‘Situation Room’ di Roma, la sala controllo attiva 24 ore su 24, hanno visto tre malviventi che stavano cercando di entrare nell’ufficio postale. Immediatamente hanno avvertito le forze dell’ordine locali e nel frattempo i tre, che hanno provocato danni alla porta di ingresso, ma che non sono riusciti a rubare niente, si sono dati alla fuga.

Questo è solo l’ultimo episodio di furto o rapina sventati. Nel triennio 2020-2023 ne sono falliti quasi uno su due (precisamente il 47 per cento) grazie all’implementazione dei sistemi di sicurezza di Poste Italiane. Nella provincia di Firenze sono 913 le telecamere di videosorveglianza presenti negli uffici postali, tutto dotati di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata. Sono 520 gli sportelli, sempre tra Firenze e provincia, dotati inoltre di ‘RollerCash’, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione. Ulteriori sistemi antieffrazione sono stati introdotti a protezione dei punti prelievo Atm, come ad esempio la cosiddetta ‘ghigliottina’, che, attraverso una paratia mobile, impedisce l’introduzione di esplosivo all’interno della cassaforte. A contribuire alla riduzione di furti e rapine anche l’effetto deterrente causato dagli accorgimenti presi in questo ambito da Poste Italiane.