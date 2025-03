Affitti in Toscana, l'inflazione fa lievitare i costi delle locazioni a lungo termine

Firenze, 21 marzo 2025 – Non solo gli affitti brevi stanno subendo un aumento: anche i contratti di locazione a lungo termine, quelli 4+4, stanno risentendo dell'inflazione di febbraio 2025. L'indice Foi, che determina l'adeguamento annuale del canone di locazione, ha registrato un incremento del +1,5% rispetto a febbraio 2024. Secondo i dati del portale immobiliare Idealista, in Italia chi vive in un trilocale dovrà affrontare un aumento medio di 12 euro al mese, pari a 144 euro l'anno. Le cifre variano però significativamente a seconda della località.

Dopo Milano, Firenze è la città dove gli affitti stanno aumentando maggiormente in Italia, partendo da un livello già molto alto. Il costo di un trilocale è passato da 1.625 euro a 1.649 euro al mese, con un incremento di 24 euro mensili, quasi 290 euro l’anno.

La vetrina di un'agenzia immobiliare

Analizzando le altre province toscane, Massa si posiziona al sesto posto a livello nazionale e al secondo posto in Toscana, con un aumento mensile di 19 euro, portando il canone medio per un trilocale a 1.269 euro. A Pisa, Prato e Siena, gli affitti sono saliti da 800 a 812 euro mensili, mentre a Livorno e Lucca l'incremento è di 11 euro, passando da 750 a 761 euro. Le famiglie di Pistoia che vivono in un trilocale vedono la loro spesa media aumentare di 10 euro, arrivando a 660 euro. Grosseto è penultima in Toscana per rincari, con un aumento medio di 9 euro, da 600 a 609 euro, seguita da Arezzo, dove l'affitto medio sale da 570 a 579 euro, sempre con un incremento di 9 euro.