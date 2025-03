Dopo lo sfratto costretta a dormire in auto: il dramma di una madre

CARRARADa stasera Cinzia Cioffi dovrà dormire in auto perché non ha più un tetto sulla testa. La donna ha 41 anni e l’Inail l’ha giudicata inabile al lavoro al 76% con un’invalidità del 50%. Già questo dovrebbe bastare, ma le è scaduto il contratto di affitto della casa di Gragnana. Nonostante si sia rivolta ai servizi sociali del Comune a oggi sembra che l’unica soluzione sia quella di dormire in auto. L’assistente sociale le aveva promesso che stavano valutando di farla alloggiare in un dormitorio, ma questa ancora non è stata messa in pratica. A quanto ha raccontato Cinzia al nostro giornale ci sarebbe stata una retromarcia, e dai Servizi sociali avrebbero detto che questa strada non sarebbe più percorribile e che stavano cercando un’altra via d’uscita. E questo nonostante la lettera del suo legale. La donna è anche madre di due figli, uno ancora minorenne. I ragazzi al momento sarebbero ospiti dei nonni, ma visto che si tratta di un appartamento molto piccolo per Cinzia non c’è posto.

Dal momento dello sfratto dalla casa di Gragnana a ieri notte la donna ha dormito a spese proprie in un piccolo albergo della zona, ma ora anche i soldi iniziano a scarseggiare e dovrà abbandonare anche questa struttura. Un dramma che se non viene risolto costringerà questa giovane madre a dormire in auto. Un caso umano che richiede una rapida risoluzione. "Mi è stato detto che non ci sono i presupposti per accedere all’emergenza abitativa – l’amaro sfogo di Cinzia –, mi avevano promesso che stavano cercando un dormitorio, ma poi i servizi sociali non si sono più fatti sentire (a parte ieri che l’hanno contattata dopo una nostra chiamata per dirle che forse avevano trovato una soluzione su Massa, senza però passare dalle parole ai fatti ndr). Non avendo una casa e un posto dove dormire sarà costretta a stare nella mia auto".

Alessandra Poggi