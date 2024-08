Affitti, crescono i prezzi delle stanze. Firenze quarta in Italia con quasi 500 euro al mese

Firenze, 20 agosto 2024 – Riprenderanno a breve i corsi universitari e per questo, soprattutto, si sta vivacizzando il mercato degli affitti delle stanze. C’è anche qualche lavoratore in trasferta, docente e non, che in queste ultime settimane sta cercando alloggio nelle città italiane più attrattive. La crescita della domanda di stanze in affitto, che si quantifica in un +27% rispetto al 2023, soprattutto da parte degli studenti fuori sede - sta dunque facendo lievitare i prezzi, un po' come accade ogni anno.

Secondo l'ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights, in Italia l'aumento delle locazioni per una singola è mediamente del 7% rispetto a un anno fa. Ma l'aumento è più consistente nelle città più gettonate, in particolare quelle universitarie, come Firenze, dove il prezzo per le stanze singole cresce del +16% e la domanda del 18%. Firenze, in quanto a prezzi per le stanze singole, si piazza quarta in Italia, dopo Milano, Bologna e Roma, con 493 euro al mese. Meno richiesto e meno caro è il posto letto in camera doppia: costa 245 euro al mese, prezzo in calo dell'1% rispetto allo scorso anno.

A Siena il portale Immobiliare.it ha rilevato un vero e proprio boom della domanda di stanze, con un incremento vicino al 60%. I prezzi per affittare un posto letto in doppia hanno subito un’impennata del 28%, con un costo medio di 258 euro, più alto che a Firenze. Più contenuto, invece, il rincaro per le stanze singole, +2%, con un costo medio di 346 euro.

A Pisa, l’altra città toscana analizzata da Immobiliare.it Insights, la domanda di stanze è cresciuta del 7% negli ultimi 12 mesi. Il costo medio di una singola è ora di 324 euro, con un aumento del 4% rispetto al 2023. Per un posto letto in doppia, invece, si pagano 203 euro, con un incremento del 9% rispetto all'anno precedente.

«I dati della domanda, in costante crescita, dimostrano come quello delle stanze sia sempre un mercato molto redditizio per i proprietari – afferma Antonio Intini, chief business development officer di Immobiliare.it – Da qui la tendenza al rialzo dei prezzi che osserviamo ormai da diversi anni e che non ha ancora terminato la sua corsa, soprattutto nelle città più gettonate che, ad ogni modo, vivono un momento di crescita dei valori in tutto il comparto e non solo in quello dei posti letto».