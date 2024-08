Continua la corsa al rialzo degli affitti: "In centro più di 11 euro al metro"

Nessun cedimento. Il mercato tiene. Gli affitti – che, almeno in alcune realtà mostrano cenni di lieve cedimento dopo il picco dei rincari - a Pontedera non perdono prezzo. Per gli immobili residenziali in affitto a luglio sono stati richiesti in media 10,53 al mese per metro quadro, con un aumento del 20,21% rispetto a luglio 2023 (8,76 euro mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all’interno del comune di Pontedera ha raggiunto il suo massimo proprio nel luglio scorso. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato ottobre 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 8,52 euro al mese per metro quadro. Vale a dire che per una casa di 70 metri quadrati il canone richiesto supera ampiamente i 700 euro al mese (ovviamente il prezzo cambia a seconda e delle zone e della tipologia di abitazione) contro i neanche 600 euro di due anni fa. Secondo molti analisti c’è ancora il rischio che i prezzi continuino a salire a causa del persistente basso livello dell’offerta e della forte domanda. Vediamo, dopo

gli affitti, le quotazioni immobiliari. Che continuano a tenere il

prezzo. Per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.651 euro al metro quadro, con un aumento del 8,69% rispetto ad un anno fa. Negli ultimi due anni, anche il prezzo medio all’interno del comune di Pontedera ha raggiunto il suo massimo proprio nel mese scorso. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato febbraio 2023: 1.483 euro al metro quadro. Il prezzo è stato più alto nella zona Santa Lucia, La Borra, con 2.413 euro per metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli affitti è stato più alto nella zona centro, con 11,77 euro al mese per metro quadro; il prezzo più basso è stato nella zona Santa Lucia, La Borra con una media di 8,49 euro per metro quadro.

C. B.