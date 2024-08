Turismo, prezzi saliti alle stelle. Affitti brevi: Palaia è la più cara, boom per Peccioli

Pontedera (Pisa), 18 agosto 2024 – Impennata di prezzi per affitti brevi nei borghi della provincia di Pisa: Palaia è la meta più costosa, con prezzi medi che arrivano fino a 392 euro al giorno per l’affitto di un’intera struttura. A fare da traino le mega ville con piscina. È questa la fotografia fornita dal sito AirDna, specializzato in dati e analisi per il settore degli affitti a breve termine, che offre una panoramica della situazione nei vari comuni della provincia di Pisa. Tuttavia, il sito presenta una visione parziale, poiché considera solo le piattaforme Airbnb e Vrbo. Nonostante l’assenza di un vero e proprio censimento delle strutture b&b, AirDna rappresenta comunque il metro di giudizio più vicino alla realtà disponibile.

Overtourism è la parola dell’anno, con le città d’arte e i borghi della Toscana presi d’assalto da turisti. In questo contesto, i Bed & Breakfast proliferano e i prezzi aumentano. Ma qual è la situazione un anno dopo la stessa ricerca condotta da La Nazione nei comuni di Volterra, Peccioli, Palaia e Lajatico?

Volterra, regina indiscussa della Valdera e Val di Cecina, rimane la città che attira la fetta più ampia di turisti. Secondo l’analisi statistica di AirDna, la città medievale conta 519 b&b attivi, con un aumento del 13% rispetto al 2023. Tuttavia, i prezzi sono aumentati rispetto all’anno scorso, con una media di 252 euro al giorno per l’affitto di un intero appartamento contro i 150 euro a notte del 2023. Il tasso di occupazione (la percentuale stimata di giorni in cui queste strutture saranno prenotate nel corso del prossimo anno) si è notevolmente ridimensionato, scendendo al 60% rispetto al 79% dell’anno precedente.

Dopo Volterra, tra i comuni con il maggior numero di strutture attive si distingue Peccioli, che ha registrato una crescita significativa (grazie anche all’effetto traino della vittoria nel concorso Borgo dei borghi) del 14%, con 326 b&b attivi rispetto ai 285 dell’anno scorso. La media annuale del costo per affittare un intero appartamento è salita a 324 euro. Tuttavia, questa media non deve trarre in inganno: il valore è spesso elevato dall’affitto di intere ville con piscina e vista sulle colline toscane, che vengono prenotate da famiglie o gruppi di turisti.

Anche a Palaia l’affitto di intere ville con piscina è molto richiesto, con prezzi ancora più alti. Secondo AirDna, la media annuale di ricavo per giorno è di 392 euro, per un totale di 218 case vacanze attive, contro le 158 del 2023.

Il sogno americano della vacanza in una villa in Toscana rende anche il comune di Lajatico, grazie anche al successo mondiale del Teatro del silenzio di Bocelli, uno dei più proficui, con 165 b&b attivi e un ricavo medio annuale di 192 euro al giorno.