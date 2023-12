Affitti, Firenze più cara di Milano: il 2024 segna il sorpasso

Firenze, 20 dicembre 2023 – Nel 2024 Firenze potrebbe avere gli affitti più cari di Milano. Secondo le stime di Immobiliare.it Insights, che fa parte del gruppo di Immobiliare.it, nel capoluogo toscano le locazioni aumenteranno di quasi il 17%, contro il +2% di Milano. Se queste previsioni saranno confermate, Firenze diventerà la piazza più cara dove trovare una casa in affitto, con quasi 29 euro al metro quadro e rispetto agli attuali 24,7 euro al metro quadro. La città della Madonnina si fermerà invece a 25 euro al metro quadro, leggermente in rialzo ai 24,5 euro attuali. Per quanto riguarda gli affitti, Bologna, sul podio insieme a Firenze e Milano per gli affitti più cari, registrerà invece, secondo le previsioni, una leggerissima flessione (-0,20%), con un prezzo al metro quadrato che scenderà a 19,50 euro.

Firenze e Milano alla sfida anche nel mercato delle compravendite

Immobiliare.it Insights, che ha messo a confronto le 12 principali città italiane , ha analizzato anche l'andamento delle compravendite, per le quali stima per Firenze un lieve incremento, pari all'1,8% nel novembre 2024 rispetto allo stesso mese 2023. Il prezzo al metro quadro passerebbe infatti dagli attuali 4.242 euro a 4.319 euro. Anche in questo caso 'la sfida' è con Milano, dove i prezzi degli immobili sembrano destinati ad aumentare del 3,3%, con un prezzo medio di 5.485 euro al metro quadrato. L’aumento maggiore invece sarà a Catania, di oltre il 6%. Nella città siciliana i prezzi delle case sono però ben più bassi: la media è di 1.334 euro al metro quadrato.