Firenze, nasce l'Accademia toscana per le tecnologie innovative

Firenze, 30 ottobre 2023 - Formerà le figure professionali specifiche in campo Ict che le imprese toscane non riescono a trovare. E' l'Accademia toscana per le tecnologie innovative, Atti, nata su iniziativa di Confindustria Firenze. I percorsi formativi, che avranno durata di 4-6 mesi, prevedono una modalità mista fra online e presenza, alternando aula e azienda, e sono aperti a giovani in cerca di prima occupazione, ma anche a lavoratori già inseriti in azienda o inoccupati in cerca di qualificazione professionale per una nuova opportunità professionale.

Primo corso in partenza il 7 novembre

Il primo corso in partenza, in collaborazione con Cosefi Confindustria Firenze Formazione e Scuola di Scienze Aziendali, è quello per “Full stack developer”. Il corso, completamente gratuito per chi lo completa, partirà il prossimo 7 novembre e si svolgerà in presenza a Firenze, dal lunedì a venerdì, quattro ore al giorno. Ha una durata di quattro mesi, più altri due di stage, ed è tenuto dagli addetti al lavoro provenienti da primarie realtà del settore. Non sono richiesti particolari requisiti, solo il diploma di scuola secondaria superiore. Per iscriversi c'è tempo fino al 31 ottobre 2023: è sufficiente compilare il modulo online a questo indirizzo: murateideapark.it/formazione/corsi/41-ict-cybersecurity/206-full-stack-developer.

Cos'è il full stack developer

Il corso andrà a formare programmatori che conoscono ogni aspetto della programmazione. Al termine del percorso si sarà in grado di progettare, sviluppare, testare e pubblicare siti e applicazioni, curandone ogni aspetto: l’architettura dei dati, la navigazione, l’interfaccia. Il full stack developer svolge dunque sia il lavoro del front end developer che il lavoro del back end developer, grazie ad una formazione tecnica completa. Le attività che il full stack developer può svolgere sono :