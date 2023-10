Barberino, l’outlet cerca personale. Aperte più di quaranta posizioni

MUGELLO

"Barberino Designer Outlet" è tempo di assunzioni. E domani, nel grande centro commerciale mugellano sarà il "Talent Day", una delle iniziative che il Gruppo McArthurGlen promuove per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. L’outlet di Barberino rappresenta la più grande opportunità occupazionale nell’area. C’è molto turn-over, gli orari e le aperture festive scoraggiano, ma oggi il Barberino Designer Outlet, che conta 130 negozi, dà lavoro ad almeno 900 persone. Le donne sono il 74%, mentre il 46% ha meno di trent’anni. Ora ecco il "Talent Day", il 27 ottobre. Attualmente sono disponibili circa quaranta posti, in oltre venti negozi. Tra questi Asics, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Patrizia Pepe, Vans. Partner del gruppo McArthurGlen, piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, InfoJobs, che favorisce l’incontro tra le aziende e coloro che sono in cerca di opportunità professionali. Durante il "Talent Day", i partecipanti incontreranno i rappresentanti delle singole aziende e faranno colloqui brevi, della durata massima di 10 minuti, nei quali si faranno conoscere e lasceranno il proprio curriculum aggiornato; quelli più in linea con i profili ricercati, saranno poi ricontattati in seguito per proseguire il processo di selezione.

E’ sempre possibile proporre la propria candidatura anche online, ma in occasione dei "talent days", InfoJobs offre consulenze per la ricerca di candidati in linea con le richieste dei brand. Dopo aver frequentato un webinar focalizzato alla realizzazione di un curriculum efficace e sull’insegnamento di come presentarsi al meglio ad un colloquio di lavoro, i candidati accedono a offerte di lavoro sia junior sia senior per tante differenti professionalità all’interno non solo del centro di Barberino ma dei vari Designer Outlet McArthurGlen in Italia.

Paolo Guidotti