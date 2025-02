Le luci del Duplé, il tunnel del Kama Kama: discoteche di Toscana, il Dj Cerla e i ricordi infiniti

Firenze, 25 febbraio 2025 - Il tunnel da percorrere per entrare sulla pista del Kama Kama. Il freddo fuori dal Duplé, quando al passaggio a livello, dopo la serata, tutti scendevano dalle macchine in coda e improvvisavano una discoteca con le autoradio. Sono le istantanee degli Anni Novanta. Di anni mitici. Quelli in cui, con le compagnie di amici, i ragazzi di allora andavano nei locali diventati poi di tendenza in tutta Italia. Una stagione unica, irripetibile. Raccontata adesso, su Instagram, da Dj Cerla, al secolo Gabriele Cerlini. Disc jockey e produttore. Che negli Anni Novanta è stato uno dei nomi della dance. I suoi video su Instagram sono vistissimi. Con una capacità narrativa unica nel suo genere racconta quelle serate, sull'onda dei ricordi. Alcuni di questi reel hanno raggiunto il milione di visualizzazioni.