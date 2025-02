Saranno sempre nei nostri cuori: discoteche abbandonate di Toscana, la lista

Firenze, 20 febbraio 2025 - Negli ultimi mesi un locale da ballo storico e amatissimo, come la Canniccia, rivive grazie all'idea di un imprenditore, che ne ha fatto un luogo per eventi legati ai motori. E proprio la Canniccia è solo una delle innumerevoli insegne di locali da ballo in Toscana rimasti nel mito. Dal Midho al Kama Kama, ogni discoteca era un mondo a sé fatto di personaggi, riti. Luoghi in cui potevi incontrare vip di ogni tipo. Tra gli anni Ottante e gli anni Duemila hanno fatto la storia. Poi mano a mano le insegne si sono spente. E quelle sale che hanno visto nascere amori, hanno icoronato mode e lanciato trend musicali sono diventate improvvisamente vuote e buie. E in alcuni casi quelle discoteche sono diventati dei veri e propri ruderi. Ecco tutte le insegne indimenticabili.