I borghi fantasma da visitare in Toscana

Firenze, 17 ottobre 2024 - Si avvicina Halloween, e se dolcetto e scherzetto non vi fa abbastanza paura, ecco un viaggio affascinante, silenzioso e anche un po' spettrale per i cosiddetti borghi fantasma, abbandonati e desolati, della Toscana. La nostra regione non è fatta solo di città d’arte e luoghi presi d’assalto dai turisti di tutto il mondo. Nasconde anche luoghi sconosciuti, abbandonati, desolati, dove il tempo si è fermato. Ecco la nostra guida agli otto borghi ‘fantasma’ della nostra regione. E chi non ha il coraggio di partire, può almeno emozionarsi guardando la gallery.

