Firenze, 15 ottobre 2024 - In Toscana sono numerosi i castelli da poter visitare, molti di origine medievale e tutti ricchi di storia e delle storie di quelli che sono stati e sono i suoi abitanti. I castelli proposti sono stati oggetto di contesa, ristrutturati e distrutti, e ospiti di personaggi importanti e storie terminate in tragedia, tutti situati in luoghi suggestivi che offrono un panorama mozzafiato.

