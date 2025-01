"Così aiutiamo le famiglie dei bambini che soffrono"

Nel ’24 ha dato gratuitamente ospitalità a più di 300 famiglie arrivate da altre regioni per curare i figli all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. E in questo 2025 si prepara a inaugurare l’appartamento numero 27, da dedicare sempre a questo scopo. È la Fondazione Tommasino Bacciotti, presieduta da Paolo Bacciotti, che l’ha creata nel 2000 in ricordo del figlio, scomparso a soli due anni.

1 Qual è la vostra mission?"Avendo vissuto con nostro figlio l’esperienza della malattia sappiamo cosa passano le famiglie. Vogliamo quindi aiutarle a stare al fianco dei bambini in cura, offrendo loro tutto gratuitamente: l’alloggio, la spesa in collaborazione con Conad, le utenze... Possono così concentrarsi totalmente sui figli".

2 Progetti per il 2025?"Stiamo per inaugurare il 27esimo appartamento. Inoltre portiamo avanti tanti altri progetti: dal centro riabilitazione al don Gnocchi, a cinque borse di studio fino a varie altre iniziative".

3 Come aiutarvi?"Oltre alle donazioni si possono acquistare bomboniere solidali e vari prodotti, sia sul sito tommasino.org che nel nostro punto info. Ma si può anche dare la propria disponibilità come volontari: c’è sempre tanto da fare".