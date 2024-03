Damiano e Massimiliano Carrara, la Toscana a Pechino Express: via alla sfida

Lucca, 7 marzo 2024 – Due lucchesi a Pechino Express. E’ una squadra tutta in famiglia quella che partecipa al celebre show Sky nell’edizione 2024, che parte nella serata di giovedì 7 marzo su Sky Uno alle 21.15 e in streaming su Now. Le altre puntate saranno sempre il giovedì allo stesso orario. Damiano Carrara, celebre pasticcere toscano approdato in tv e ormai volto celebre del canale Real Time, partecipa quest’anno insieme al fratello Massimiliano.

I due sono unitissimi e saranno messi alla prova nella gara che è un viaggio affascinante e complicato attraverso Vietnam, Laos e Sri Lanka. Un’esperienza nuova dunque in tv per Carrara, che fino a questo momento aveva legato il suo volto principalmente a programmi di pasticceria come il seguitissimo Bake Off, sempre su Real Time e Cake Star – Pasticceri in sfida.

Un’esperienza nuova per un personaggio molto amato. Damiano Carrara ha tra l’altro da poco annunciato con la moglie Chiara di essere in dolce attesa.

Pechino Express darà al pubblico la possibilità di conoscere meglio il fratello di Damiano, Massimiliano, anche lui pasticcere. Damiano, che ha il suo quartier generale a Lucca, con la celebre pasticceria inaugurata nel 2021, è anche socio con il fratello di alcune pasticcerie negli Usa. E Massimiliano gestisce proprio queste ultime a Los Angeles. Si parte dunque, con un grande in bocca al lupo del pubblico toscano ai due.

Ma ecco tutte le coppie in gara

I CARESSA – Fabio ed Eleonora Caressa,

I PASTICCIERI – Damiano e Massimiliano Carrara;

I FRATM – Artem e Antonio Orefice;

I ROMAGNOLI – Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi;

I BRILLANTI – Nancy Brilli e Pierluigi Iorio;

I GIGANTI – Kristian Ghedina e Francesca Piccinini;

LE AMICHE – Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo;

ITALIA ARGENTINA – Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi.