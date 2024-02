Damiano Carrara e Chiara Maggenti aspettano un figlio, l’annuncio è sui social

Lucca, 20 febbraio 2024 – Hanno scelto i social network per dare la lieta novella alla loro vasta community: Damiano Carrara e Chiara Maggenti aspettano un figlio. In un simpatico filmato in cui tra i protagonisti c’è anche il loro cane Paco. E’ proprio lui a portare una calzetta da bebé alla coppia. Il video è diventato in pochissime ore virale.

Sono centinaia i messaggi di auguri alla celebre coppia lucchese. Damiano Carrara e Chiara Maggenti si sono sposati il 9 luglio 2022 in una festa da favola in una villa tra le province di Lucca e Pisa. E proprio Lucca, la loro città, è diventata ormai da tempo anche il quartier generale del loro lavoro.

Quattro momenti del video di Damiano Carrara e Chiara Maggenti

La pasticceria-atelier nella quale ideano e confezionano dolci di ogni genere è il fulcro della loro vita professionale. Per Damiano Carrara sono anni di grande popolarità, tra il suo ruolo di giudice sia a Bake Off con Benedetta Parodi che a Cake Star, arrivato alla sesta edizione, con Tommaso Foglia. Per Damiano anche la partecipazione in questo 2024 alla nuova edizione di Pechino Express in coppia con il fratello Massimiliano.

“Siamo tornati per l’assaggio di un dolcino nuovo”, dicono aprendo il video. Poi il cane Paco porta una calzetta da bebé, mentre la coppia apre una scatola dove non c’è una delle loro torte ma un bavaglino. Sarà un maschio o una femmina? Non tradiscano i colori dei vestiti che indossano nel video: la coppia infatti non si sbilancia, per il momento c’è una comprensibile felicità per le loro famiglie e i fan.