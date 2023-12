Damiano Carrara a Pechino Express. Sarà in corsa con il fratello Massimiliano

I fratelli pasticceri Damiano e Massimiliano Carrara sono pronti per affrontare una nuova sfida “no limits“ lontano da forni e saccapoche. Saranno infatti tra le coppie concorrenti di Pechino Express edizione 2024 in onda su Sky e in streaming su Now. La rotta questa volta si snoderà attraverso tre affascinanti destinazioni. Si partirà dal Vietnam del nord, e dai suoi immensi campi di riso, poi sarà la volta del Laos dove i concorrenti si troveranno “a tu per tu“ con la Cascata di Kuang Si e le maestose Montagne di Phou Bia. E con le città del Laos, come Luang Prabang, i templi dorati e le tradizioni buddiste. Infine, l’avventura di Pechino Express si concluderà nello Sri Lanka, tra spiagge dorate e immersioni. Damiano Carrara, c’è da scommetterci, ce la metterà tutta per portare a termine l’impresa con il titolo che l’hanno scorso fu di Joe Bastianich. Per riuscirci i fratelli Carrara dovranno sfidare e battere sul campo altre sette coppie, tutte intente a percorrere la Rotta del Dragone che parte dal Vietnam del nord, passa per il Laos e finisce nello Sri Lanka.