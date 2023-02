Amadeus e Gianni Morandi

Firenze, 10 febbraio 2023 – E’ la serata più “toscana” a Sanremo 2023. Con Chiara Francini, i Baustelle, Paolo Vallesi, gli empolesi Bnkr44. Una serata sanremese da non perdere quella che va in onda alle 20.30 di venerdì 10 febbraio.

Con tanti momenti che terranno ancora una volta milioni di italiani incollati davanti al video. Regina della serata è Chiara Francini, co conduttrice insieme a Amadeus e Gianni Morandi. Una grande emozione per l'attrice di Campi Bisenzio.

In una serata molto lunga che finirà come minimo alle due, la Francini farà il suo primo ingresso sul palco di Sanremo alle 21.21, dopo il primo blocco di cantanti che proporranno un successo del passato in coppia con un altro artista.

Una formula, quella del venerdì, introdotta negli ultimi anni e che piace molto al pubblico. Prevista una gag tra Chiara Francini e Amadeus. L'attrice non scenderà le scale, ma si nasconderà tra il pubblico per poi rivelarsi e salire sul palco. Alle 21.57 l’altro momento con Chiara Francini, che canterà in coppia con Amadeus prima di annunciare un nuovo blocco di cantanti.

Alle 23.04 è previsto il momento di Paolo Vallesi, che canterà la sua storica canzone “La forza della vita” con i Cugini di Campagna, che sono in gara.

Ma un altro momento atteso in Toscana è il monologo di Chiara Francini. E' previsto a notte ormai iniziata: saranno almeno le 0.39 quando Amadeus introdurrà l'attrice sul palco per il momento in cui l’attrice sarà sola con il pubblico. Il termine della serata? Previsto appunto per le 2, ma in una serata così ricca è possibile anche uno sforamento.