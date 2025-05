Le vie delle storie: l'editoria cinese per ragazzi alla Biblioteca Ragionieri di Sesto La mostra curata da Grazia Gotti e Marina Lepore presenta da sabato 17 maggio fino all'8 agosto una selezione di oltre duecento volumi provenienti da quaranta editori cinesi. In programma anche laboratori e spettacoli per famiglie e ragazzi.