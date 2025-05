Oltre lo Schermo: il cinema e il video protagonisti nelle scuole fiorentine

Firenze, 8 maggio 2025 - Caotici, vivaci e poetici. Sono i ragazzi di oggi, figli di una società complessa e vitale in costante evoluzione. Raccontare con parole e immagini in movimento la realtà e i desideri delle nuove generazioni è l'obiettivo raggiunto dallo Schermo dell'Arte, che per il secondo anno consecutivo presenta "Oltre lo Schermo", il progetto realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e MIM allo scopo di avvicinare i giovanissimi ai linguaggi dell'audiovisivo.

La mattina di martedì 13 maggio - con replica prevista alle 11 - il Cinema San Quirico ospita la proiezione dei video realizzati dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale Pirandello dell'Isolotto durante due laboratori tenuti dagli artisti Roberto Fassone e Giacomo Raffaelli con le classi III della scuola secondaria di I grado, e dalla loro collega Maria Pecchioli con le V della scuola primaria: nel corso di "Come in un documentario" Fassone e Raffaelli hanno chiesto ai partecipanti di raccontare il territorio della scuola e del quartiere esplorando gli spazi che vivono quotidianamente attraverso giochi e pratiche immaginative, microfoni e videocamere, affiancati dalla raccolta di materiale web open source.

Nel laboratorio "Cinema oltre lo specchio" Maria Pecchioli ha permesso invece ai bambini di presentarsi riprendendosi a vicenda e utilizzando gli animali come punto di partenza per l'autonarrazione; non solo, ma servendosi del green screen e lavorando sul movimento e sul corpo, è stato possibile uscire dai consueti canoni narrativi per costruire mondi e scenografie disegnate, personaggi onirici e creature in lotta che elaborano le principali paure e fragilità dell'essere umano: microstorie surreali, ispirate al mondo televisivo, dove il video si frammenta tra balli, sfide e danze di mostri fantastici immaginati dagli stessi studenti.

Infine, il progetto rinnova la collaborazione con il laboratorio Cinekids portando per la prima volta in Italia l'installazione multimediale MiniCine, ideata dall'associazione Taartrovers di Amsterdam, che da anni si dedica ad iniziative rivolte a stimolare la creatività del mondo dell'infanzia attraverso l'arte interattiva: l'opera è stata montata il 5 maggio negli spazi della Scuola Materna Laura Pol, dove i bambini potranno sperimentare le immagini in movimento con la lanterna magica e il taumatropio, creando video in stop motion e sonorizzazioni live.