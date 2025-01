Il Mostro su Netflix, è uscito il primo teaser trailer: ecco le inquietanti immagini

Firenze, 31 gennaio 2025 – È notte, una macchina in una stradina di campagna, le note di Maledetta Primavera in radio. Finalmente sono arrivate. Sono le prime immagini della serie tv Il Mostro. Oggi Netflix Italia ha rilasciato il primo teaser trailer della attesissima serie televisiva sul mostro. Ecco cosa si vede.

Le immagini proseguono, ma a un tratto svaniscono, così come la musica. Appare una scritta, e un fischio in sottofondo: “8 coppie di giovani brutalmente uccise e mutilate”. Ripartono le immagini della serie televisiva e le note del brano di Loretta Goggi. La giovane coppia a bordo dell’auto entra in una stradina sterrata. Ancora una interruzione e la scritta: “Una sequenza di delitti lunga 17 anni che ha terrorizzato una generazione intera”.

L’auto della coppia si ferma. Primo piano sui fari della macchina che si spengono. Si interrompe anche la musica. La telecamera si allontana. Si vede la giovane coppia all’interno dell’auto iniziare ad abbracciarsi. All’improvviso appare l’ombra di un uomo.

Termina così il trailer con l’annuncio: “Il Mostro, solo su Netflix”. Infine la data di uscita della serie: autunno 2025.

Immagini inquietanti, una serie attesissima. La serie tv è diretta da Stefano Sollima, creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, una produzione The Apartment - società del gruppo Fremantle - e AlterEgo, prodotta da Lorenzo Mieli e Stefano Sollima.

Guarda qui il teaser trailer de Il Mostro su YouTube

La serie è basata su fatti realmente accaduti, testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche. “Tutto terribilmente vero. Perché crediamo che il racconto della verità, e solo quello – ha spiegato la produzione – sia l'unico modo per rendere giustizia alle vittime. In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista. Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque”.