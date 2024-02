Netflix gira la serie sul Mostro. Set a Limite e Carmignano

Capraia e Limite (Firenze), 10 febbraio 2024 – Dopo l’occasione sfumata per Certaldo con la serie tv Netflix americana ’The Decameron’ che non si girerà, per ragioni logistiche, nella città natale del Boccaccio, altro set, altra storia. Stavolta i riflettori sono puntati sui casi di cronaca nera legati al Mostro di Firenze. E, con grande stupore di passanti, residenti e curiosi, una parte delle scene è stata girata a Limite sull’Arno. L’operazione è stata top secret. L’ordinanza comunale ha autorizzato la chiusura di via Polverosi, dove si sono concentrati i "ciak", ma fino a giovedì pomeriggio sulla notizia è stato mantenuto il massimo riserbo, per volontà del regista. Per la prima volta, dunque, Capraia e Limite sarà parte dell’ambientazione di una serie tv.

Un’occasione importante di promozione del territorio, considerando anche quanto in tutto il mondo è seguito il caso. La serie tv ’Il mostro’ in 4 episodi diretta da Stefano Sollima, creata da Leonardo Fasoli e il regista stesso, è una produzione The Apartment - società del gruppo Fremantle - e AlterEgo. Tutto quanto vedremo in tv, come la produzione ha spiegato in una nota, sarà il racconto della verità. Il lavoro del regista di ’Romanzo Criminale - La serie’, di ’Gomorra - La serie’ e di ’Suburra’, si baserà su eventi reali, testimonianze dirette, documenti processuali e inchieste giornalistiche.

Sollima ha cominciato già nel mese di novembre a girare i primi Ciak a Firenze. I set sono stati poi allestiti a Signa, Carmignano, Artimino e San Casciano. A sorpresa, anche Limite sull’Arno dove, tra i divieti di sosta e le sbirciatine di alcuni curiosi bloccati dalla security le riprese non sono passate inosservate. Nella zona, blindata e off limits anche per il sindaco, è stata ambientata una scena con alcune auto d’epoca (siamo negli anni ’70-’80) e mezzi utilizzati in quel periodo dai Carabinieri per i pattugliamenti. La carovana di camion della produzione si è spostata nel comune remiero realizzando anche riprese aeree con il drone. Non ci sono collegamenti tra Limite sull’Arno e le vicende del Mostro. Pare che via Polverosi (individuata dopo un sopralluogo in paese) abbia conquistato il regista per la posizione e la comodità. Un pomeriggio inaspettato per i residenti che, da "comparse per caso" si sono trovati a tu per tu con il cast.

