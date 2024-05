Massimo Ceccherini, ai David di Donatello “Io Capitano” miglior film

Firenze, 4 maggio 2024 – “Io Capitano” per la regia di Matteo Garrone ha vinto il premio massimo dei David di Donatello, quello come miglior film. La pellicola vede, come co-sceneggiatore, anche Massimo Ceccherini insieme a Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Andrea Tagliaferri

Ma il premio come miglior sceneggiatura non va al film di cui è co autore l’attore toscano, va all’altra pellicola che ha fatto incetta di premi ai David, ovvero quel “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi che ha fatto boom al botteghino. "Io Capitano” aveva anche ricevuto una candidatura all’Oscar.

E c’era un bel po’ di Toscana ai David di Donatello, andati in onda in prima serata sulla Rai con la conduzione di Carlo Conti.

“Palazzina Laf”, il film diretto e interpretato da Michele Riondino, è stato girato in parte a Piombino, tra maggio e giugno del 2022, per due settimane, all’interno dello stabilimento siderurgico ex Lucchini.

Il film si aggiudica tre David: Elio Germano vince il premio come Miglior attore non protagonista e il brano ‘La mia terra’ di Diodato viene premiato come Miglior canzone originale. E, poi, Riondino, al suo debutto dietro la macchina da presa, conquista il David come Miglior attore protagonista.

Non vince la Toscana con Massimo Cantini Parrini, fiorentino, costumista, candidato per i migliori costumi con “Comandante”. Non vince neanche Dalia Colli, livornese, che era candidata per le migliori acconciature con “Io capitano” e per il miglior trucco sempre con “Io Capitano”.